Эдгар Райт снимет фильм по «Цепи» Эдриана Маккинти

Эдгар Райт
адаптирует бестселлер Эдриана Маккинти
«Цепь
» (The Chain) для студии Universal Pictures, сообщает IndiewWire
.
За сценарий экранизации отвечает Джейн Голдман
. Продюсерами выступят Эрик Филлнер
, Тим Бивэн
, Нира Парк
, Шейн Салерно
и Райт.
В эпицентре событий книги, изданной в 40 странах, оказывается Рейчел, чью 11-летнюю дочку похитили. Для того, чтобы её вернуть, героине самой нужно похитить ребёнка. В противном случае дочь убьют. Таким образом женщина может стать частью Цепи, специализирующейся на киднеппинге, однако вместо этого она вступает в смертельное противостояние с преступной организацией.
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