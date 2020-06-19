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Эдгар Райт снимет фильм по «Цепи» Эдриана Маккинти

19 июня
2020 год

Новости кино >>
19 июня 2020
Эдгар Райт адаптирует бестселлер Эдриана Маккинти «Цепь» (The Chain) для студии Universal Pictures, сообщает IndiewWire.

Эдгар Райт снимет фильм по «Цепи» Эдриана Маккинти
фото: deadline.com

За сценарий экранизации отвечает Джейн Голдман. Продюсерами выступят Эрик Филлнер, Тим Бивэн, Нира Парк, Шейн Салерно и Райт.

В эпицентре событий книги, изданной в 40 странах, оказывается Рейчел, чью 11-летнюю дочку похитили. Для того, чтобы её вернуть, героине самой нужно похитить ребёнка. В противном случае дочь убьют. Таким образом женщина может стать частью Цепи, специализирующейся на киднеппинге, однако вместо этого она вступает в смертельное противостояние с преступной организацией.
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