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Начались съёмки четвёртого сезона сериала «Фитнес»

19 июня
2020 год

Новости кино >>
19 июня 2020
Стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Фитнес». Согласно пресс-службе телеканала «Супер», продолжение подарит зрителям новых ярких персонажей и станет поворотным для многих героев.

Начались съёмки четвёртого сезона сериала «Фитнес»
фото: пресс-служба телеканала «Супер»


По сюжету управляющая Ася (Софья Зайка) возвращается со стажировки в английской бизнес-школе. Она вступает в должность директора фитнес-клуба и изо всех сил старается соответствовать имиджу бизнес-леди. Под её руководством клуб «СуперФит» и его сотрудников ждут большие перемены.

«Я не смогу найти слов, чтобы описать, как я соскучилась по съёмочной площадке своего любимого проекта. Как я соскучилась по людям, персонажам, декорациям! Каждый сезон в моей Асе что-то меняется. Вот и сейчас она вернулась из Англии под большим влиянием и впечатлением от учёбы. После прошлого сезона зрители писали, что моя Аська стала стервой, боюсь представить, что будет в этот раз», – признаётся Зайка.

Начались съёмки четвёртого сезона сериала «Фитнес»
фото: пресс-служба телеканала «Супер»

В новом сезоне к команде сериала присоединилась Софья Донианц. По словам актрисы, её «героиню зовут Ева, полное имя – Ева Рудольфовна Троцкая. Она немножко инопланетянка и не вписывается в обычные человеческие взаимодействия. Будучи психологом по профессии, Ева отличается полным отсутствием эмпатии и привычкой всё подвергать анализу. Внешний образ ей придумали соответствующий, у неё очень странный гардероб. Но мне, как актрисе, такие вещи очень помогают перевоплотиться и почувствовать персонажа. Так как опыта работы в комедийных сериалах у меня ещё не было, на первых порах я испытывала определённые сложности. Зато декорации на площадке – это моё. Я очень люблю спорт, когда есть время, хожу в зал три раза в неделю, люблю "качать железо". Пробовала бокс, занималась где-то год, но перестала, потому что заметила как из-за нагрузки пропадает талия. Поэтому вернулась к балету, я занимаюсь им уже восемь лет».

Продолжение «Фитнеса» следует ожидать на канале «Супер» в новом телесезоне.
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Начались съёмки четвёртого сезона сериала «Фитнес» фотографии
Начались съёмки четвёртого сезона сериала «Фитнес» фотографии
Начались съёмки четвёртого сезона сериала «Фитнес» фотографии
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