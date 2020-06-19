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Жан-Жак Анно расскажет про пожар в Соборе Парижской Богоматери

19 июня
2020 год

Новости кино >>
19 июня 2020
Жан-Жак Анно снимет драму «Нотр-Дам в огне» о печально известном пожаре в Соборе Парижской Богоматери, случившемся 15 апреля 2019 года, уверяет Deadline.

Сценарий к картине Анно напишет совместно с Тома Бидегеном. Продюсером числится Жером Сейду. Съёмки запланированы на конец года.


Фильм будет состоять из архивных кадров и драматического сюжета, охватывающего 24 часа, в котором найдут отражение и протесты «жёлтых жилетов», и череда случайных событий, которые могли привести к пожару, и самоотверженная работа 400 пожарных, спасавших культурное достояние Франции.

В течение 24 часов после пожара глобальные пожертвования на восстановление памятника достигли невероятных 900 миллионов евро. Причина пожара остаётся неясной, несмотря на серьёзное расследование, а восстановление займёт годы.
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Жан-Жак Анно расскажет про пожар в Соборе Парижской Богоматери фотографии
Жан-Жак Анно расскажет про пожар в Соборе Парижской Богоматери фотографии
Жан-Жак Анно расскажет про пожар в Соборе Парижской Богоматери фотографии
Жан-Жак Анно
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