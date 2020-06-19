Не стало Иэна Холма

Не стало выдающегося британского актёра Сэра Иэна Холма
, запомнившегося зрителям по ролям Бильбо Беггинса во «Властелине колец
» и «Хоббите
», Вито Корнелиуса в «Пятом элементе
» и андроида Эша в «Чужом
». Ему было 88 лет, уточняет The Guardian
.
Последние годы актёр страдал болезнью Паркинсона. Умер в больнице в окружении семьи.
Иэн Холм Катберт
родился 12 сентября 1931 года в городе Гудмэйз. В восемь лет попал в театр, что произвело на него неизгладимое впечатление. В 1953-м он закончил Королевскую Академию Драматических Искусств и поступил в театр. Первой его ролью была крохотная партия копьеносца в «Отелло», зато это был Шекспировский Мемориальный театр
в Стрэтфорде-на-Эвоне. Потом было мировое турне вместе с Лоуренсом Оливье
, дебют на телевидении, работа в различных театрах, дебют на Бродвее и, наконец, — его открыл Голливуд.
За свою жизнь мастер успел сыграть 137 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких картинах, как «Робин и Мэриан
», «Иисус из Назарета
», «Огненные колесницы
», «Бандиты во времени
», «Бразилия
», «Гамлет
», «Обед нагишом
», «Экзистенция
», «Из ада
» и многие другие. Обладатель 20 престижных наград, включая две премии BAFTA, «Энни» и приз Каннского фестиваля.
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