Закончились съёмки «Разговорника» с «Квартетом И»

Завершились съёмки первого собственного фильма ivi – комедии Сергея Сенцова «Разговорник» с «Квартетом И». Лента выйдет осенью текущего года в подписке онлайн-кинотеатра, сообщает пресс-служба сервиса.
«Мы рады делать первый фильм ivi совместно с таким прекрасным коллективом, как "Квартет И". Фильм будет пропитан дружеской атмосферой и теплотой, в нём много анекдотов и притч, а в историях из жизни артистов зритель сможет узнать себя», — говорит генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Давид Кочаров.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра ivi
Мысли о Норд-Осте, воспоминания о приезде Майка Тайсона в Одессу, рассуждения о больших гонорарах – эти и многие другие скетчи от первого лица расскажут участники творческой группы «Квартет И». Актёры один за одним будут появляться на сцене, словно во время спектакля, делясь сокровенным со зрителем. За визуальную составляющую ленты отвечает оператор–постановщик Михаил Милашин.
«Мы закончили съёмки нашего первого фильма, который впервые покажут онлайн. Мы рады провести первый эксперимент в онлайне совместно с крупнейшим на российском рынке онлайн-кинотеатром», — отметил Леонид Барац.
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