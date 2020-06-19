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Закончились съёмки «Разговорника» с «Квартетом И»

19 июня
2020 год

Новости кино >>
19 июня 2020
Завершились съёмки первого собственного фильма ivi – комедии Сергея Сенцова «Разговорник» с «Квартетом И». Лента выйдет осенью текущего года в подписке онлайн-кинотеатра, сообщает пресс-служба сервиса.

Закончились съёмки «Разговорника» с «Квартетом И»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра ivi

В картине производства Carbon Production Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов поделятся историями из личной жизни и карьеры, погрузят зрителя в ностальгические воспоминания о родном доме, первых гастролях, отношениях с девушками.

«Мы рады делать первый фильм ivi совместно с таким прекрасным коллективом, как "Квартет И". Фильм будет пропитан дружеской атмосферой и теплотой, в нём много анекдотов и притч, а в историях из жизни артистов зритель сможет узнать себя», — говорит генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Давид Кочаров.

Закончились съёмки «Разговорника» с «Квартетом И»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра ivi

Мысли о Норд-Осте, воспоминания о приезде Майка Тайсона в Одессу, рассуждения о больших гонорарах – эти и многие другие скетчи от первого лица расскажут участники творческой группы «Квартет И». Актёры один за одним будут появляться на сцене, словно во время спектакля, делясь сокровенным со зрителем. За визуальную составляющую ленты отвечает оператор–постановщик Михаил Милашин.

«Мы закончили съёмки нашего первого фильма, который впервые покажут онлайн. Мы рады провести первый эксперимент в онлайне совместно с крупнейшим на российском рынке онлайн-кинотеатром», — отметил Леонид Барац.
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Леонид БарацАлександр Демидов (III)Давид КочаровКамиль ЛаринМихаил МилашинСергей СенцовМайк ТайсонРостислав Хаит
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