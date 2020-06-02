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Институт развития интернета запускает онлайн-курсы для создателей молодежного контента

2 июня
2020 год

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2 июня 2020
Институт развития интернета (ИРИ) запускает бесплатные онлайн-курсы и вебинары для создателей молодежного контента. Подать заявку можно до 10 июля, а обучение пройдет с 15 июля до 30 августа, сообщает пресс-служба Института.

Институт развития интернета запускает онлайн-курсы для создателей молодежного контента
фото: Пресс-служба ИРИ

Основная цель проекта — подготовка производителей контента к подаче заявки на участие в следующем конкурсе, который, предположительно, состоится осенью. Он ориентирован на поддержку молодежных проектов в интернете и проводится с 2020 года. На данный момент прошло уже две волны отбора.

Онлайн-курс будет состоять из двух модулей. Самым большим станет образовательный, который включит 4 раздела: контент-блок, юридический, финансовый и блок маркетинга и статистики. Они будут посвящены социально значимому молодежному контенту и его типам, особенностям конкурсов ИРИ, корректному заполнению заявок и отчетности. В этот модуль включены видеоролики, вебинары, домашние задания и анализ результатов обучения. Второй модуль — консультативный. В рамках него пройдут ментор-сессии с участниками с целью подготовки заявок и проектов к участию в будущем конкурсе ИРИ.

ИРИ появился в 2015 году как платформа для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий. Кроме того, Институт занимается формированием долгосрочной программы развития российского Интернета и связанных с ней отраслей экономики.
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