Институт развития интернета запускает онлайн-курсы для создателей молодежного контента

Институт развития интернета (ИРИ) запускает бесплатные онлайн-курсы и вебинары для создателей молодежного контента. Подать заявку можно до 10 июля, а обучение пройдет с 15 июля до 30 августа, сообщает пресс-служба Института.
фото: Пресс-служба ИРИ
Основная цель проекта — подготовка производителей контента к подаче заявки на участие в следующем конкурсе, который, предположительно, состоится осенью. Он ориентирован на поддержку молодежных проектов в интернете и проводится с 2020 года. На данный момент прошло уже две волны отбора.
Онлайн-курс будет состоять из двух модулей. Самым большим станет образовательный, который включит 4 раздела: контент-блок, юридический, финансовый и блок маркетинга и статистики. Они будут посвящены социально значимому молодежному контенту и его типам, особенностям конкурсов ИРИ, корректному заполнению заявок и отчетности. В этот модуль включены видеоролики, вебинары, домашние задания и анализ результатов обучения. Второй модуль — консультативный. В рамках него пройдут ментор-сессии с участниками с целью подготовки заявок и проектов к участию в будущем конкурсе ИРИ.
ИРИ появился в 2015 году как платформа для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий. Кроме того, Институт занимается формированием долгосрочной программы развития российского Интернета и связанных с ней отраслей экономики.
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