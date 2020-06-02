Семен Слепаков представит скринлайф-сериал о самоизоляции

«Окаянные дни» — это 10 уникальных историй о жителях нашей страны на самоизоляции. Ученому-энтомологу Виктору (Никита Тарасов) коллеги вручили купон на сеанс тайского массажа, но вместо удовольствия ботаник получил две недели карантина вдали от дома. После звонка от незнакомки (Юлия Топольницкая) жена (Светлана Камынина) начинает думать, что ее муж живет на две семьи. Оппозиционер Саша (Дмитрий Лысенков) перепостил в фейсбуке информацию с критикой отечественной медицины, однако пост прочитал его брат Паша (Федор Бондарчук), чиновник из столичной мэрии. Еще один герой сериала — инспектор ДПС Коготков (Александр Робак) — придумывает хитроумный план по дистанционному выманиванию взятки у автолюбителя (Павел Деревянко), чтобы прокормить семью, привыкшую к ежедневным стейкам рибай.
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