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Семен Слепаков представит скринлайф-сериал о самоизоляции

2 июня
2020 год

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2 июня 2020
Премьера скринлайф-сериала «Окаянные дни», спродюсированного Семеном Слепаковым, состоится 11 июня на платформе PREMIER. В ленте о жизни в условиях самоизоляции снялись Федор Бондарчук, Владимир Епифанцев, Анна Михалкова, Павел Деревянко, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Семен Слепаков представит скринлайф-сериал о самоизоляции
фото: Пресс-служба Premier

«Окаянные дни» — это 10 уникальных историй о жителях нашей страны на самоизоляции. Ученому-энтомологу Виктору (Никита Тарасов) коллеги вручили купон на сеанс тайского массажа, но вместо удовольствия ботаник получил две недели карантина вдали от дома. После звонка от незнакомки (Юлия Топольницкая) жена (Светлана Камынина) начинает думать, что ее муж живет на две семьи. Оппозиционер Саша (Дмитрий Лысенков) перепостил в фейсбуке информацию с критикой отечественной медицины, однако пост прочитал его брат Паша (Федор Бондарчук), чиновник из столичной мэрии. Еще один герой сериала — инспектор ДПС Коготков (Александр Робак) — придумывает хитроумный план по дистанционному выманиванию взятки у автолюбителя (Павел Деревянко), чтобы прокормить семью, привыкшую к ежедневным стейкам рибай.

В проекте также приняли участие Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев, Ольга Дибцева, Григорий Калинин, Даниил Воробьев, Мария Машкова, Елена Валюшкина, Александр Ильин-старший и другие.

Семен Слепаков представит скринлайф-сериал о самоизоляции
фото: Пресс-служба Premier

Над сценарием работали Семен Слепаков и соавтор «Домашнего ареста» Максим Туханин. Четыре эпизода снял Андрей Болтенко, две серии на счету актрисы Ирины Вилковой и по одной истории сделали Петр Буслов, Максим Пежемский, Роман Волобуев и актер Владимир Епифанцев.
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Семен Слепаков представит скринлайф-сериал о самоизоляции фотографии
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