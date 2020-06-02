Кинофестиваль «Окно в Европу» перенесен на декабрь

XXVIII фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявил о новых датах проведения. Теперь выборгский смотр пройдет c 16 по 22 декабря 2020 года, сообщает дирекция фестиваля.
фото: oknofest.com
Изначально мероприятие должно было состояться в августе, но из-за вынужденных карантинных мер многие кинокомпании не смогли вовремя завершить работу над проектами. Ожидается, что к началу зимы все фильмы будут завершены. В связи с этим отборочный тур продлевается до 1 октября. Ознакомиться с регламентом и условиями участия в смотре, а также заполнить заявку можно на странице фестиваля.
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