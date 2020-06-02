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Кинофестиваль «Окно в Европу» перенесен на декабрь

2 июня
2020 год

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2 июня 2020
XXVIII фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявил о новых датах проведения. Теперь выборгский смотр пройдет c 16 по 22 декабря 2020 года, сообщает дирекция фестиваля.

Кинофестиваль «Окно в Европу» перенесен на декабрь
фото: oknofest.com

Изначально мероприятие должно было состояться в августе, но из-за вынужденных карантинных мер многие кинокомпании не смогли вовремя завершить работу над проектами. Ожидается, что к началу зимы все фильмы будут завершены. В связи с этим отборочный тур продлевается до 1 октября. Ознакомиться с регламентом и условиями участия в смотре, а также заполнить заявку можно на странице фестиваля.

Самый первый Выборгский фестиваль проходил 1993 году именно в декабре. Кинорежиссеры Савва Кулиш, Марлен Хуциев, Владимир Коновалов, композитор Микаэл Таривердив и продюсер Геворг Нерсисян организовали кинематографический форум для тех, кто продолжал снимать фильмы в кризисный для всей страны и отечественной киноиндустрии период.
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