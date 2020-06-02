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Российские кинотеатры откроются в середине июля

2 июня
2020 год

Новости кино >>
2 июня 2020
Российские кинотеатры откроются в середине июля, а театры смогут возобновить работу осенью. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил на брифинге в правительстве.

Российские кинотеатры откроются в середине июля
фото: interior.ru

«Что касается кино и особенно театра, зритель очень соскучился по любимым актерам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование», — цитирует ТАСС слова Чернышенко.

Открытие кинотеатров произойдет только по решению местных властей с учетом рекомендаций, которые Роспотребнадзор подготовил вместе с Минкультуры РФ. На данный момент к работе уже вернулись кинозалы Южно-Сахалинска и Ленобласти.

Театры и концертные залы так же, как и во всем мире, откроются на последнем этапе снятия ограничений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, последние пункты, которые продиктует Роспотребнадзор в отношении их работы, появятся в августе. В это время труппа будет находиться в отпуске, а дирекция — планировать репертуар, которым театры откроются с сентября.
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