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Сценаристка «Измен» и «Холопа» написала историю любви Ахматовой и Модильяни

2 июня
2020 год

Новости кино >>
2 июня 2020
Сценаристка «Измен» и «Холопа» Дарья Грацевич поработала над фильмом «Розы Модильяни», съемки которого планируются в копродукции Италии и России. Ее соавторами стали Ливия Алкаде и Ксения Волочковская, сообщает пресс-служба проекта.

Сценаристка «Измен» и «Холопа» написала историю любви Ахматовой и Модильяни
фото: Пресс-служба проект «Розы Модильяни»

Картина приурочена к 100-летию со дня смерти итальянского художника Амадео Модильяни в 2020-ом году. Она расскажет о малоизвестной истории любви двух гениев — Модильяни и русской поэтессы Анны Ахматовой — сыгравшую значительную роль в их последующем творчестве. Действие развернется в Париже и Петербурге 1910-х годов во время медового месяца Ахматовой и Николая Гумилева, где любовная сюжетная линия будет пересекаться с жестокими политическими и личными событиями всех героев ленты.

Продюсировать проект будут Дмитрий Литвинов, Вадим Быркин, Екатерина Кононенко, Джанлука Лаззарони и Жан Гонтьер. По словам создателей фильма, режиссерское кресло может занять Роман Коппола. На данный момент часть съемочной группы находится на финальной стадии утверждения, и в скором времени команда сможет приступить к работе. Проект также поддерживается крупнейшими культурными учреждениями и фондами и создается в тесном сотрудничестве с Институтом Амедео Модильяни в Италии. Релиз предварительно запланирован на 2021 год.
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Вадим БыркинДарья ГрацевичЕкатерина КононенкоДмитрий Литвинов
фильмы
ИзменыРозы МодильяниХолоп

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