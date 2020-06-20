ревью

Ролики фильмов «Шёпот». Трейлер с английскими субтитрами История влиятельной арабской семьи, где после смерти патриарха начинают всплывать страшные тайны из его прошлого.

Новости кино «КиноАтис» совместно с европейскими компаниями создаст мультфильм «Мушкетёры царя» Действие анимационной ленты разворачивается в России и в Европе XVII века.

Главная тема Салем, иди за мной: 15 новых феминистских хорроров От иранских джиннири до охотников на ведьм и двойника Харви Вайнштейна

Ролики фильмов «Тулунский маньяк. Пленницы кожаного мешка» История о маньяке-насильнике, который орудовал в городе Тулун Иркутской области почти 30 лет.

Ролики фильмов «Чувствуй ритм» Эгоцентричная танцовщица начинает тренировать команду юных неудачников для большого конкурса.