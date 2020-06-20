Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«КиноАтис» совместно с европейскими компаниями создаст мультфильм «Мушкетёры царя»

20 июня
2020 год

Новости кино >>
20 июня 2020
Анимационная студия «КиноАтис» и французские, бельгийская и британская компании договорились о производстве нового мультфильма в жанре исторического фэнтези «Мушкетёры царя». Соответствующий документ был подписан в рамках онлайн-форума Key Buyers Event: Digital Edition, проведённого с 8 по 15 июня Роскино, уточняет пресс-служба «КиноАтис».

Продюсированием фильма займутся «КиноАтис» от России, Est Quest Films от Франции и GFM Animation от Великобритании, а также ещё две ведущие европейские анимационные студии, согласно достигнутым в 2019-м договоренностям в рамках рынка анимационного контента MIFA в Анси, — французская Mikros Animation и бельгийская Walking the Dog. Ранее в том же году проект представили на европейском копродукционном форуме и питчинге анимационных проектов Cartoon Movie в Бордо. Благодаря сотрудничеству с европейскими партнёрами, студия может рассчитывать на прокат «Мушкетёров царя» на зарубежных территориях.

«КиноАтис» совместно с европейскими компаниями создаст мультфильм «Мушкетёры царя»
фото: пресс-служба студии «КиноАтис»

По словам генерального продюсера студии «КиноАтис» Вадима Сотскова, «заключение договора о совместном производстве нового анимационного проекта с крупнейшими европейскими студиями – закономерный итог многолетней работы студии, зарекомендовавшей себя как надёжного партнера. КиноАтис входит в топ-25 лучших независимых анимационных студий мира, наши проекты широко известны за рубежом, особенно в Бельгии и Франции, где были показаны на ведущих телевизионных каналах, включая Canal+ и TF1. Облачные технологические разработки "КиноАтиса" были применены в производстве тизера "Мушкетёров царя" и также будут использованы в производстве будущего фильма. С нетерпением ждём начала производства картины, к которому готовы приступить в конце этого года. Я считаю, что такой проект послужит укреплению культурных и деловых связей между Россией и европейскими странами».

Действие будущего семейного мультфильма разворачивается в России и в Европе XVII века. Это история о приключениях команды животных-мушктёров – медведя Григория, кота Лефорта, собаки Гордона и волка Гвендаля. Кроме режиссёра с российской стороны над фильмом будут работать французы Пол и Гаэтан БрицциАстерикс против Цезаря»). Сценаристами выступают российский писатель и поэт Александр Мазин, Бенжамин Легран и Шейла Стефенсон.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Вадим СотсковШейла Стефенсон
фильмы
Мушкетеры царя

фотографии >>
«КиноАтис» совместно с европейскими компаниями создаст мультфильм «Мушкетёры царя» фотографии
«КиноАтис» совместно с европейскими компаниями создаст мультфильм «Мушкетёры царя» фотографии
«КиноАтис» совместно с европейскими компаниями создаст мультфильм «Мушкетёры царя» фотографии
«КиноАтис» совместно с европейскими компаниями создаст мультфильм «Мушкетёры царя» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Елена Ефимовская
18 июня ушла из жизни актриса Елена Ефимовская.
Галина Дашевская
18 июня трагически погибла актриса Галина Дашевская.
Валерий Серёгин
16 июня ушёл из жизни актёр Валерий Серёгин.
Василий Стоноженко
16 июня ушёл из жизни актёр Василий Стоноженко.
Алексей Лобанов
10 июня трагически погиб актёр Алексей Лобанов.

День рождения >>

Мария Аниканова
Александр Баргман
Владимир Емельянов
Владимир Коренев
Людмила Марченко
Ольга Прокофьева
Полина Сыркина
Юлия Тельпухова
Иван Шабалтас
Дэнни Айелло
Джон Гудман
Николь Кидман
Мартин Ландау
Оди Мерфи
Россана Подеста
Эррол Флинн
все родившиеся 20 июня >>

Афиша кино >>

Где-то в другом месте
драма, комедия, мелодрама
США, Канада, 2019
После полуночи
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен