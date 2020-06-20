«КиноАтис» совместно с европейскими компаниями создаст мультфильм «Мушкетёры царя»

Анимационная студия «КиноАтис» и французские, бельгийская и британская компании договорились о производстве нового мультфильма в жанре исторического фэнтези «Мушкетёры царя». Соответствующий документ был подписан в рамках онлайн-форума Key Buyers Event: Digital Edition, проведённого с 8 по 15 июня Роскино, уточняет пресс-служба «КиноАтис».
Продюсированием фильма займутся «КиноАтис» от России, Est Quest Films от Франции и GFM Animation от Великобритании, а также ещё две ведущие европейские анимационные студии, согласно достигнутым в 2019-м договоренностям в рамках рынка анимационного контента MIFA в Анси, — французская Mikros Animation и бельгийская Walking the Dog. Ранее в том же году проект представили на европейском копродукционном форуме и питчинге анимационных проектов Cartoon Movie в Бордо. Благодаря сотрудничеству с европейскими партнёрами, студия может рассчитывать на прокат «Мушкетёров царя» на зарубежных территориях.
фото: пресс-служба студии «КиноАтис»
По словам генерального продюсера студии «КиноАтис» Вадима Сотскова, «заключение договора о совместном производстве нового анимационного проекта с крупнейшими европейскими студиями – закономерный итог многолетней работы студии, зарекомендовавшей себя как надёжного партнера. КиноАтис входит в топ-25 лучших независимых анимационных студий мира, наши проекты широко известны за рубежом, особенно в Бельгии и Франции, где были показаны на ведущих телевизионных каналах, включая Canal+ и TF1. Облачные технологические разработки "КиноАтиса" были применены в производстве тизера "Мушкетёров царя" и также будут использованы в производстве будущего фильма. С нетерпением ждём начала производства картины, к которому готовы приступить в конце этого года. Я считаю, что такой проект послужит укреплению культурных и деловых связей между Россией и европейскими странами».
Действие будущего семейного мультфильма разворачивается в России и в Европе XVII века. Это история о приключениях команды животных-мушктёров – медведя Григория, кота Лефорта, собаки Гордона и волка Гвендаля. Кроме режиссёра с российской стороны над фильмом будут работать французы Пол и Гаэтан Брицци («Астерикс против Цезаря»). Сценаристами выступают российский писатель и поэт Александр Мазин, Бенжамин Легран и Шейла Стефенсон.
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