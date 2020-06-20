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Зоя Бербер и Маруся Климова покажут «Любовь в нерабочие недели»

20 июня
2020 год

Новости кино >>
20 июня 2020
Okko 23 июня представит зрителям премьеру десятисерийной комедии Леонида Марголина «Любовь в нерабочие недели». Согласно пресс-службе мультимедийной платформы, сериал будет доступен эксклюзивно для подписчиков сервиса.

По сюжету герои, оказавшись на самоизоляции, пытаются адаптироваться к новой реальности, попадая при этом в различные, зачастую комичные ситуации. У каждого из них своя история и свои оригинальные условия карантина, который, конечно же, закончится и обязательно изменит наших героев к лучшему. В сериале сыграли Зоя Бербер, Роман Попов, Елизавета Моряк, Олег Верещагин, Маруся Климова, Ольга Хохлова, Сергей Аброскин, Микаэл Джанибекян, Екатерина Владимирова и Гарик Петросян.

Зоя Бербер и Маруся Климова покажут «Любовь в нерабочие недели»
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko

«Это был хороший опыт, и мне очень приятно, что даже в условиях пандемии мы смогли сплотиться с такими замечательными артистами и сделать этот добрый, светлый сериал о любви и отношениях. Рад, что довелось поработать с артистами, которые тонко чувствуют и комедию, и драму. Надеюсь, что у нас всё получилось и верю в народную любовь к этому сериалу», – поделился своими впечатлениями режиссёр Леонид Марголин, работавший ранее над «Нагиевым на карантине».

Генеральными продюсерами проекта стали Сарик Андреасян и генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава. По словам последней, «российские сериалы пользуются большой популярностью в сервисе, и мы не сомневаемся в том, что истории из жизни влюблённых пар, отношения которых проходят проверку изоляцией, понравятся нашим подписчикам. Актуальные, жизненные истории, рассказанные легко и с юмором, наглядно продемонстрируют, что настоящая любовь сильнее любых испытаний».
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