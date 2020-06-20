Александра Булычёва найдёт «Кейс» с золотыми монетами

В центре сюжета – 30-летняя стюардесса на междугородних автобусных рейсах Ирина. Бывший муж Антон бросил её сразу после рождения сына Гриши, найдя более выгодный вариант в лице наивной Алины. Девушка содержит Антона, беря на это деньги у своей матери Лизы, дочери мебельного магната Виктора Романенко, который ищет наследника мужского пола, чтобы после смерти передать ему свой бизнес. Романенко почти не общается с дочерью и внучкой, но вспомнив, что четыре года назад Алина была в положении и ждала мальчика, решает сделать его наследником империи. О том, что тогда у Алины случился выкидыш, мужчина узнать не должен. Лиза вступает в сговор с Антоном – теперь они намерены лишить Ирину родительских прав и забрать у неё сына, выдав Гришу за наследника Романенко. А Ирина тем временем обнаруживает кейс с золотыми монетами. За ценной находкой начинается настоящая охота.
фото: пресс-служба телеканала «Украина»
«В нашем новом фильме есть сильная криминальная линия – у главной героини хотят отобрать сына, выдав его за другого ребенка, а за это предусмотрена криминальная ответственность. Кроме того, сама история с кейсом, которым любой ценой пытаются завладеть злоумышленники. Но, конечно, мы не оставим зрителя без мелодраматичной линии. Съёмки пройдут в Киеве и Киевской области. Есть некоторые трудности с локациями, ведь из-за карантина многие заведения и учреждения всё ещё закрыты. Но мы придумываем новые ходы, вносим некоторые правки в сценарий, соблюдая при этом все меры безопасности», – рассказал продюсер картины Игорь Волков.
За визуальную составляющую мини-сериала отвечает оператор-постановщик Константин Пономарёв. Производством по заказу канала «Украина» занимается компания «АРТ Территория».
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