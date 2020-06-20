Владимиру Кореневу исполнилось 80 лет

Сегодня, 20 июня, исполнилось 80 лет заслуженному артисту РСФСР, народному артисту России, мужу Алефтины Константиновой, отцу Ирины Кореневой, профессору, педагогу, художественному руководителю театрального факультета Института гуманитарного образования (ИГУМО), театральному режиссёру, популярному советскому и российскому актёру театра и кино Владимиру Кореневу, которого зрители любят и помнят по роли Ихтиандра в «Человеке-амфибии».
фото: в образе Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия»
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