Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Владимиру Кореневу исполнилось 80 лет

20 июня
2020 год

Новости кино >>
20 июня 2020
Сегодня, 20 июня, исполнилось 80 лет заслуженному артисту РСФСР, народному артисту России, мужу Алефтины Константиновой, отцу Ирины Кореневой, профессору, педагогу, художественному руководителю театрального факультета Института гуманитарного образования (ИГУМО), театральному режиссёру, популярному советскому и российскому актёру театра и кино Владимиру Кореневу, которого зрители любят и помнят по роли Ихтиандра в «Человеке-амфибии».

Владимиру Кореневу исполнилось 80 лет
фото: в образе Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия»

Владимир Борисович родился 20 июня 1940 года в Севастополе в семье контр-адмирала Бориса Леонидовича Коренева. Детство его прошло в Измаиле, позже семья переехала в Таллин, где у Владимира проявился интерес к литературе и театру. В 1961-м окончил Государственной институт театрального искусства, где учился в мастерской Ольги Андровской и Григория Конского. В том же году был принят в труппу Московского академического драматического театра имени К.С. Станиславского, чьим ведущим актёром является до сих пор.

В кино дебютировал ещё будучи студентом эпизодической ролью в киноповести Владимира Басова «Жизнь прошла мимо», вышедшей в 1958-м. Спустя три года прославился на всю страну, когда на экраны вышла экранизация фантастического романа Александра Беляева «Человек-амфибия», поставленная Геннадием Казанским и Владимиром Чеботарёвым. На счету мастера более 55 ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Свет далёкой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Освобождение», «Много шума из ничего», «Дорога в ад», «Криминальный талант», «Дети Арбата», «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», «В лесах и на горах», «Дом спящих красавиц», «Алхимик. Эликсир Фауста» и «Орлова и Александров».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
У «Человека-амфибии» появится китайский брат (или сестра)
"Человеку-амфибии" исполнилось 45 лет
Поиск по меткам
Великие актерыДень рождения
персоны
Ольга АндровскаяВладимир БасовГеннадий КазанскийГригорий КонскийАлефтина КонстантиноваВладимир КореневИрина КореневаВладимир Чеботарёв
фильмы
Алхимик. Эликсир ФаустаВ лесах и на горахДети АрбатаДети Дон-КихотаДом спящих красавицДорога в адЖизнь прошла мимоКриминальный талантМного шума из ничегоОрлова и АлександровОсвобождениеСвет далёкой звездыТайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIIIЧеловек-амфибия
театры
Электротеатр "Станиславский"

фотографии >>
Владимиру Кореневу исполнилось 80 лет фотографии
«Человек-амфибия»
Владимиру Кореневу исполнилось 80 лет фотографии
Владимиру Кореневу исполнилось 80 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Елена Ефимовская
18 июня ушла из жизни актриса Елена Ефимовская.
Галина Дашевская
18 июня трагически погибла актриса Галина Дашевская.
Валерий Серёгин
16 июня ушёл из жизни актёр Валерий Серёгин.
Василий Стоноженко
16 июня ушёл из жизни актёр Василий Стоноженко.
Алексей Лобанов
10 июня трагически погиб актёр Алексей Лобанов.

День рождения >>

Мария Аниканова
Александр Баргман
Владимир Емельянов
Владимир Коренев
Людмила Марченко
Ольга Прокофьева
Полина Сыркина
Юлия Тельпухова
Иван Шабалтас
Дэнни Айелло
Джон Гудман
Николь Кидман
Мартин Ландау
Оди Мерфи
Россана Подеста
Эррол Флинн
все родившиеся 20 июня >>

Афиша кино >>

Где-то в другом месте
драма, комедия, мелодрама
США, Канада, 2019
После полуночи
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен