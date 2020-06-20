Кристин Скотт Томас и ее хор поют в пещере известную комозицию

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок из музыкальной комедии Питера Каттанео
«Почти знамениты
». В нем женский хор отправляется в поход и, спрятавшись от дождя в пещере с хорошей акустикой, исполняет песню Only You британской вокалистки Элисон Мойе.
По сюжету жёны служащих в Афганистане от скуки организуют хор и быстро становятся национальной сенсацией и объектом пристального внимания СМИ. Лента вдохновлена реальной историей возникновения сети из 75 женских хоров на военных базах по всей Великобритании и за рубежом.
Ведущие роли в фильме исполнили Кристин Скотт Томас
, Шарон Хорган
, Эмма Лаундес
, Лара Росси
, Эми Джеймс-Келли
, Индия Рия Амартейфио
, Джейсон Флеминг
, Габи Френч
, Лора Чекли
, Роберт Уайтлок
, Беверли Лонгхарст
, Колин Мейс
, Грег Уайз
и другие.
В России премьера фильма «Почти знамениты
» состоится уже 25 июня
.
обсуждение >>