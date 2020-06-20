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Кристин Скотт Томас и ее хор поют в пещере известную комозицию

20 июня
2020 год

Новости кино >>
20 июня 2020
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из музыкальной комедии Питера Каттанео «Почти знамениты». В нем женский хор отправляется в поход и, спрятавшись от дождя в пещере с хорошей акустикой, исполняет песню Only You британской вокалистки Элисон Мойе.


По сюжету жёны служащих в Афганистане от скуки организуют хор и быстро становятся национальной сенсацией и объектом пристального внимания СМИ. Лента вдохновлена реальной историей возникновения сети из 75 женских хоров на военных базах по всей Великобритании и за рубежом.

Кристин Скотт Томас и ее хор поют в пещере известную комозицию

Ведущие роли в фильме исполнили Кристин Скотт Томас, Шарон Хорган, Эмма Лаундес, Лара Росси, Эми Джеймс-Келли, Индия Рия Амартейфио, Джейсон Флеминг, Габи Френч, Лора Чекли, Роберт Уайтлок, Беверли Лонгхарст, Колин Мейс, Грег Уайз и другие.

В России премьера фильма «Почти знамениты» состоится уже 25 июня.
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Кристин Скотт Томас и ее хор поют в пещере известную комозицию фотографии
Кристин Скотт Томас и ее хор поют в пещере известную комозицию фотографии
Кристин Скотт Томас и ее хор поют в пещере известную комозицию фотографии
Кристин Скотт Томас и ее хор поют в пещере известную комозицию фотографии
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