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Андрей Хржановский и Кирилл Хачатуров стали лауреатами анимационного фестиваля в Анси

21 июня
2020 год

Новости кино >>
21 июня 2020
60-й Международный анимационный фестиваль в Анси (Annecy-2020), который в этом году прошел в онлайн-формате, озвучил имена победителей. Церемония награждения состоялась в прямом эфире на YouTube-канале смотра. В конкурсе приняли участие 12 мультипликаторов из России, два из которых стали лауреатами.

Андрей Хржановский и Кирилл Хачатуров стали лауреатами анимационного фестиваля в Анси
фото: annecy.org

В основном конкурсе полного метра за ленту «Нос, или Заговор не таких» российский аниматор Андрей Хржановский был удостоен главного приза жюри – второй по значимости награды в этой категории. Кристалл за лучший фильм достался франко-датской картине режиссера Реми Шейе «Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари» (Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary) о легендарной женщине, жившей на Диком Западе, а работа польского мультипликатора Мариуша Вильчиньского «Убей и уходи из города» (Kill it and leave this town) была отмечена специальным упоминанием жюри смотра.

Еще один победитель из России – анимационная лента Кирилла Хачатурова «Голый», отобранная в конкурс студенческих работ, получила кристалл за выпускной фильм. Что касается короткого метра, то в этой программе главная награда досталась канадской картине «Физика скорби» (The Physics of Sorrow) Теодора Ушева, а Альберто Васкес стал обладателем приза жюри за работу «Бездомный Дом» (Homeless Home). Лучшим дебютом признали китайский «Город» (The Town) Ифань Бао.

В программе телевизионных и созданных по заказу анимационных лент наградами были отмечены франко-новозеландский VR-проект «Минимальная масса» (Minimum Mass) Раки Сайед и Арейто Эчеваррии, американская картина «Отмена: Госпиталь» (Undone: The Hospital) Хиско Хюлсинга, немецкий «Путешественник» (Traveler) Дэниэла Алмагора и Романа Джафари, британский «Тигр, который пришёл выпить чаю» Робина Шоу и другие.
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Андрей Хржановский и Кирилл Хачатуров стали лауреатами анимационного фестиваля в Анси фотографии
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