Андрей Хржановский и Кирилл Хачатуров стали лауреатами анимационного фестиваля в Анси

фото: annecy.org

60-й Международный анимационный фестиваль в Анси ( Annecy-2020 ), который в этом году прошел в онлайн-формате, озвучил имена победителей. Церемония награждения состоялась в прямом эфире на YouTube-канале смотра. В конкурсе приняли участие 12 мультипликаторов из России, два из которых стали лауреатами.В основном конкурсе полного метра за ленту «Нос, или Заговор не таких» российский аниматор Андрей Хржановский был удостоен главного приза жюри – второй по значимости награды в этой категории. Кристалл за лучший фильм достался франко-датской картине режиссера(Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary) о легендарной женщине, жившей на Диком Западе, а работа польского мультипликатора Мариуша Вильчиньского «Убей и уходи из города» (Kill it and leave this town) была отмечена специальным упоминанием жюри смотра.Еще один победитель из России – анимационная лента, отобранная в конкурс студенческих работ, получила кристалл за выпускной фильм . Что касается короткого метра, то в этой программе главная награда досталась канадской картине(The Physics of Sorrow), астал обладателем приза жюри за работу(Homeless Home). Лучшим дебютом признали китайский «Город» (The Town)В программе телевизионных и созданных по заказу анимационных лент наградами были отмечены франко-новозеландский VR-проект(Minimum Mass), американская картина(Undone: The Hospital), немецкий(Traveler), британскийи другие.