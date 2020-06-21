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«Роскино» представит отечественную киноиндустрию на Каннском рынке Marché du Film

21 июня
2020 год

Новости кино >>
21 июня 2020
«Роскино» представит виртуальный стенд на Каннском кинорынке Marché du Film, который пройдет в этом году в онлайн-формате с 22 по 26 июня. Как сообщает пресс-служба компании, на площадке для продвижения отечественного кинематографа пройдут презентации проектов, завершенных или находящихся на стадии постпродакшена, а также показы, видео-встречи и дискуссии.

«Роскино» представит отечественную киноиндустрию на Каннском рынке Marché du Film
фото: Пресс-служба «Роскино»

«Мы не рассматриваем стенд на площадке Каннского кинорынка как отдельные проекты студий – для нас это презентация отечественных кинопроектов в целом, возможность показать зарубежным партнерам разнообразие и высокий уровень нашего кино. По итогам прошлого Marche du Film российские фильмы показали более чем в 100 странах, и я надеюсь, что, несмотря на непривычный для всех формат, мы сможем сохранить позитивную динамику продвижения российского контента за границей», – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

22 июня в в рамках кинорынка пройдет онлайн-сессия «Роскино» – «Ко-продукция с Россией. Истории и выводы». Спикерам мероприятия станут Наталья Дрозд, Артем Васильев, Илья Стюарт, Дариуш Яблонский, Юсси Рантамаки и Сол Бонди. Они обсудят совместные международные проекты и поделятся своими впечатлениями от работы в России. Модератором дискуссии выступит гендиректор компании Евгения Маркова.

«Роскино» представит отечественную киноиндустрию на Каннском рынке Marché du Film
фото: "Пальма"

В рамках кинорынка компания Art Pictures Studio представит научно-фантастический триллер Егора Абраменко «Спутник» и документальный фильм «Бондарчук» о режиссере, актере и сценаристе Сергее Бондарчуке. «Марс Медиа» презентует семейную драму «Пальма» о собаке, которая несколько лет верно ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел. Материалы по двум будущим проектам Тимура Бекмамбетова покажет MIRSAND Ltd. Это первый в мире вертикальный блокбастер «Девятаев» и screenlife-триллер «Хочу в игру», рассказывающий о реальной «игре» в соцсетях, которая кажется безобидной, но вскоре превращается в настоящую детективную гонку, где жизнь мальчика оказывается под угрозой. Съемки проекта недавно стартовали.

Кинопрокатная компания Russian World Vision проведет презентацию фильмов «Красный призрак», «Блокадный дневник» и «Одиннадцать молчаливых мужчин». На стенде «Роскино» будут выставляться проекты ВГТРК, Mint Films Intl, Vega Film и «Союзмультфильма», а ГК «Рики» расскажет о новой полнометражной анимационной картине «Финник» и спин-оффе популярного сериала для дошкольников «Тима и Тома» под названием «Сказочный переполох». Sputnik Vostok Production представит экранизацию пьесы Ярославы Пулинович «Земля Эльзы» с Вениамином Смеховым и фильм «Река» Виталия Шепелева.

«Роскино» представит отечественную киноиндустрию на Каннском рынке Marché du Film
фото: К/Ф "Серебряные коньки"

Rock Films расскажет о ленте Алексея Учителя под рабочим названием «Цой», а также презентует драму о взрослении «Китобой» режиссера-дебютанта Филиппа Юрьева и работу Дмитрия Рудакова «Сентенция». В пакете Revolution Film два проекта: триллер «Бег» о чемпионе по легкой атлетике Сергее Бороздине и комедия Максима Свешникова «Нефутбол» с Любовью Аксеновой и Егором Корешковым в главных ролях.

В программе Каннского кинорынка Marché du Film также будут отдельные стенды дистрибьюторов «Централ Партнершип» и «Планета Информ». ЦПШ презентует «Серебряные коньки» Михаила Локшина, «Чернобыль. Бездна» Данилы Козловского, «Огонь» Алексея Нужного и спортивную драму «Стрельцов». ГК Планета Информ представит как уже знакомого зарубежным байерам «Калашникова», так и новые фильмы – первые материалы по новому проекту собственного производства «Бывшая», байопик «Небо измеряется милями» и драму «Один вдох».
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фильмы
БегБлокадный дневникБондарчукБывшаяЗемля ЭльзыКалашниковКрасный призракНебо измеряется МИлямиОгоньОдин вдохОдиннадцать молчаливых мужчинПальмаСеребряные конькиСпутникСтрельцовФАУ-2. Побег из адаЧернобыль. Бездна

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