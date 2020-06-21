«Роскино» представит отечественную киноиндустрию на Каннском рынке Marché du Film

«Роскино» представит виртуальный стенд на Каннском кинорынке Marché du Film, который пройдет в этом году в онлайн-формате с 22 по 26 июня. Как сообщает пресс-служба компании, на площадке для продвижения отечественного кинематографа пройдут презентации проектов, завершенных или находящихся на стадии постпродакшена, а также показы, видео-встречи и дискуссии.
фото: Пресс-служба «Роскино»
«Мы не рассматриваем стенд на площадке Каннского кинорынка как отдельные проекты студий – для нас это презентация отечественных кинопроектов в целом, возможность показать зарубежным партнерам разнообразие и высокий уровень нашего кино. По итогам прошлого Marche du Film российские фильмы показали более чем в 100 странах, и я надеюсь, что, несмотря на непривычный для всех формат, мы сможем сохранить позитивную динамику продвижения российского контента за границей», – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.
22 июня в в рамках кинорынка пройдет онлайн-сессия «Роскино» – «Ко-продукция с Россией. Истории и выводы». Спикерам мероприятия станут Наталья Дрозд, Артем Васильев, Илья Стюарт, Дариуш Яблонский, Юсси Рантамаки и Сол Бонди. Они обсудят совместные международные проекты и поделятся своими впечатлениями от работы в России. Модератором дискуссии выступит гендиректор компании Евгения Маркова.
фото: "Пальма"
В рамках кинорынка компания Art Pictures Studio представит научно-фантастический триллер Егора Абраменко«Спутник» и документальный фильм «Бондарчук» о режиссере, актере и сценаристе Сергее Бондарчуке. «Марс Медиа» презентует семейную драму «Пальма» о собаке, которая несколько лет верно ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел. Материалы по двум будущим проектам Тимура Бекмамбетова покажет MIRSAND Ltd. Это первый в мире вертикальный блокбастер «Девятаев» и screenlife-триллер «Хочу в игру», рассказывающий о реальной «игре» в соцсетях, которая кажется безобидной, но вскоре превращается в настоящую детективную гонку, где жизнь мальчика оказывается под угрозой. Съемки проекта недавно стартовали.
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