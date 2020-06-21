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Уилл Смит воплотит образ беглого раба в триллере Антуана Фукуа

21 июня
2020 год

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21 июня 2020
Уилл Смит воплотит образ беглого раба в новом фильме Антуана Фукуа «Освобождение» (Emancipation), основанном на реальных событиях, сообщает Deadline.

Уилл Смит воплотит образ беглого раба в триллере Антуана Фукуа
фото: thegrapevine.theroot.com

Действие разворачивается во время Гражданской войны в США. Раб Питер бежит с плантации на север, чтобы вступить в союзную армию. В госпитале во время медосмотра на спине мужчины обнаруживают глубокие шрамы от кнута, оставшиеся после избиения надзирателем плантации. В 1863-м фотография была опубликована в журнале Harper’s Weekly, став неоспоримым доказательством жестокости рабства.

Эта история послужила основой для фильма Фукуа. Акцент сделан на сложнейшем пути, который проделал Питер до вступления в армию. Чтобы не стать добычей собак-ищеек, он намазал свое тело луком и бежал босиком по болотам в течение 10 дней. Над сценарием ленты работал Билл Колладж («Кредо убийцы»). Планируется, что съемки «Освобождения» начнутся в начале 2021 года.

«Вы не можете исправить прошлое, но вы можете напомнить людям о нем. И я чувствую, что должен это сделать. Если мы признаем историческую правду, то сможем двигаться вперед», – отметил режиссер, подразумевая сегодняшние расовые протесты в США.
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