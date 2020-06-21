Начались съемки второго сезона сериала «СидорЕнко-СидОренко»

«1+1» начал съемки второго сезона комедийного сериала «СидорЕнко-СидОренко» о жизни двух семей, которые узнали, что их сыновей перепутали в роддоме. Как сообщает пресс-служба телеканала, премьера ленты ожидается этой осенью.
фото: Пресс-служба «1+1»
По сюжету второго сезона Рома и Вова поступают в вузы и начинают взрослую жизнь, а Александр СидОренко не оставляет попыток снова стать богатым и успешным. О своем деле мечтают также Леся и Оля, однако слишком разные взгляды и вкусы женщин создают препятствия на пути к реализации задуманного. Героев сериала ждут новые проблемы, победы и множество комических ситуаций.
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