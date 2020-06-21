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Теодор Курентзис открывает цикл собственных кинопоказов

21 июня
2020 год

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21 июня 2020
Теодор Курентзис и КАРО.Арт покажут избранные фильмы мирового кинематографа, которые специально для проекта подобрал сам музыкант. Все ленты с видеокомментариями будут представлены на онлайн-платформе musicaeterna.org, сообщает пресс-служба КАРО.

Теодор Курентзис открывает цикл собственных кинопоказов
фото: К/Ф «Гертруда»

Проект откроется 21 июня в 19:00 картиной датского режиссера Карла Теодора Дрейера «Гертруда». Каждый показ будет сопровождаться размышлениями создателей фильмов и известных представителей мира искусства. В программу также вошли «Акт убийства» Джошуа Оппенхаймера, «Танец реальности» Алехандро Ходоровски, фильмы Дерека Джармена, Ульриха Зайдля и других выдающихся европейских режиссеров. С графиком показов можно ознакомиться на сайте КАРО.

«Говоря о том, кто были моими учителями эстетики, я бы не назвал музыкантов, но назвал бы писателей, режиссеров и художников. Я хочу поделиться картинами, шедеврами мирового кинематографа, которые либо оказали на меня очень большое влияние, либо могут быть актуальными в настоящее время. Будучи подростком, я часто ходил в киноклубы, где смотрел авторское и экспериментальное кино. Тогда из всех великих мастеров прошлого я особо выделил для себя Карла Теодора Дрейера. Его картины оказали большое влияние на меня и стали образцом работы над интерпретацией музыки. Фильм «Гертруда» — это трактат о музыке, а если точнее — о том, как Дрейер музыкально лепит этот незабываемый образ актрисы Нины Пенс Роде, исполняющей главную роль Гертруды. Это удивительная работа, аналогов которой нет в кинематографе», — рассказал художественный руководитель musicAeterna Теодор Курентзис.

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