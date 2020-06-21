Теодор Курентзис открывает цикл собственных кинопоказов

Теодор Курентзис и КАРО.Арт покажут избранные фильмы мирового кинематографа, которые специально для проекта подобрал сам музыкант. Все ленты с видеокомментариями будут представлены на онлайн-платформе musicaeterna.org, сообщает пресс-служба КАРО.
«Говоря о том, кто были моими учителями эстетики, я бы не назвал музыкантов, но назвал бы писателей, режиссеров и художников. Я хочу поделиться картинами, шедеврами мирового кинематографа, которые либо оказали на меня очень большое влияние, либо могут быть актуальными в настоящее время. Будучи подростком, я часто ходил в киноклубы, где смотрел авторское и экспериментальное кино. Тогда из всех великих мастеров прошлого я особо выделил для себя Карла Теодора Дрейера. Его картины оказали большое влияние на меня и стали образцом работы над интерпретацией музыки. Фильм «Гертруда» — это трактат о музыке, а если точнее — о том, как Дрейер музыкально лепит этот незабываемый образ актрисы Нины Пенс Роде, исполняющей главную роль Гертруды. Это удивительная работа, аналогов которой нет в кинематографе», — рассказал художественный руководитель musicAeterna Теодор Курентзис.
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