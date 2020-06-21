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Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбё

21 июня
2020 год

Новости кино >>
21 июня 2020
Американский актер и режиссер Бен Стиллер поставит фильм «Лондон» по мотивам одноименного рассказа норвежского писателя Ю Несбё. Главную роль в триллере исполнит Оскар Айзек, сообщает Deadline.

Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбё
фото: flipboard.com

Над адаптацией сценария будет работать Эрик Рот, получивший «Оскар» за «Форреста Гампа» и ранее работавший над «Дюной» Дени Вильнёва. Стиллер и Айзек также будут продюсировать проект. Производством картины займется студия Lionsgate.

Подробности о сюжете, актерском составе и старте съемок «Лондона» пока не сообщаются.
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