Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбё

Американский актер и режиссер Бен Стиллер поставит фильм «Лондон» по мотивам одноименного рассказа норвежского писателя Ю Несбё. Главную роль в триллере исполнит Оскар Айзек, сообщает Deadline.
фото: flipboard.com
Над адаптацией сценария будет работать Эрик Рот, получивший «Оскар» за «Форреста Гампа» и ранее работавший над «Дюной»Дени Вильнёва. Стиллер и Айзек также будут продюсировать проект. Производством картины займется студия Lionsgate.
Подробности о сюжете, актерском составе и старте съемок «Лондона» пока не сообщаются.
обсуждение >>