Сегодня, 22 июня, актриса театра и кино Светлана Крючкова отмечает юбилей. Народной артистке РСФСР исполняется 70 лет.
фото: crsc.fr
Светлана Николаевна Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе (Молдавия) в семье военнослужащего. В 17 лет уехала в Москву поступать в театральный институт. Провалившись два года подряд, перепробовала немало профессий – работала машинисткой в вычислительном центре, слесарем-сборщиком на ЗИЛе, старшим препаратором в сельхозинституте. В 1973 году она окончила Школу-студию МХАТ и в том же году была принята в труппу Московского художественного театра.
С 1976 года Крючкова является актрисой Большого драматического театра им. Горького (с 1992 года – им. Товстоногова) в Санкт-Петербурге. Сыграв первую роль Любы в постановке Сергея Юрского«Фантазии Фарятьева», артистка сразу же заняла ведущее положение в труппе, а ее работа была отмечена премией Всероссийского театрального общества как лучшая женская роль в сезоне 1976-1977 года. В разное время Светлана Николаевна играла в спектаклях «Дом на песке», «Тихий Дон», «Волки и овцы», «На всякого мудреца довольно простоты», «На дне», «Вишневый сад», «Мамаша Кураж и ее дети», «Васса Железнова» и многих других.
В 1998-2002 годах Светлана Крючкова была профессором и мастером актерского курса Санкт-Петербургского университета профсоюзов. В 2003 году на базе выпускников курса был создан Театр-студия под ее руководством, который завершил свое существование в 2009 году. Кроме того, артистка является президентом кинофестиваля «Виват кино России». В 2012 году она выпустила свои мемуары под названием «Большие перемены и вечная любовь Светланы Крючковой».
Светлана Николаевна также выступает с различными поэтическими программами. Актриса выпустила несколько дисков с записями стихов и сольными номерами. В этом году к ее юбилею приурочен авторский вечер, на котором Крючкова прочтет произведения любимых поэтов. Мероприятие пройдет 31 октября в концертном зале «Зарядье». Кроме того, в рамках празднования 70-летия были запланированы гастроли БДТ им. Товстоногова со спектаклями с участием актрисы – «Игрок» и «Жизнь впереди» – в постановке Романа Мархолиа. Выступления должны были состояться в июне на сцене МХАТа им. Горького, но из-за пандемии были перенесены на 2021 год.
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