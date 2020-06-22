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Светлана Крючкова отмечает юбилей

22 июня
2020 год

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22 июня 2020
Сегодня, 22 июня, актриса театра и кино Светлана Крючкова отмечает юбилей. Народной артистке РСФСР исполняется 70 лет.

Светлана Крючкова отмечает юбилей
фото: crsc.fr

Светлана Николаевна Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе (Молдавия) в семье военнослужащего. В 17 лет уехала в Москву поступать в театральный институт. Провалившись два года подряд, перепробовала немало профессий – работала машинисткой в вычислительном центре, слесарем-сборщиком на ЗИЛе, старшим препаратором в сельхозинституте. В 1973 году она окончила Школу-студию МХАТ и в том же году была принята в труппу Московского художественного театра.

С 1976 года Крючкова является актрисой Большого драматического театра им. Горького (с 1992 года – им. Товстоногова) в Санкт-Петербурге. Сыграв первую роль Любы в постановке Сергея Юрского «Фантазии Фарятьева», артистка сразу же заняла ведущее положение в труппе, а ее работа была отмечена премией Всероссийского театрального общества как лучшая женская роль в сезоне 1976-1977 года. В разное время Светлана Николаевна играла в спектаклях «Дом на песке», «Тихий Дон», «Волки и овцы», «На всякого мудреца довольно простоты», «На дне», «Вишневый сад», «Мамаша Кураж и ее дети», «Васса Железнова» и многих других.

Светлана Крючкова отмечает юбилей
фото: tvkultura.ru

В кино Крючкова снимается с 1973 года. Ее первыми работами стали Нелли Леднева в «Большой перемене» Алексея Коренева и Катя в ленте «Двое в пути» режиссера Леонида Марягина. Актриса исполнила главные роли в комедии Леонида Гайдая «Не может быть!», драме Виталия Мельникова «Старший сын», экранизации произведения Гоголя «Женитьба». Она также снялась в фильмах «Безымянная звезда», «Родня», «Царская охота», «Утомленные солнцем», «Старые клячи», «Похороните меня за плинтусом» и сериалах «Ликвидация», «Юнкера», «Одержимый». Среди работ Светланы Николаевны последних лет – роли в сериале «Шерлок Холмс» Андрея Кавуна и комедии «Одесский пароход» Сергея Урсуляка. Всего в кино актриса сыграла более 90 ролей.

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В 1998-2002 годах Светлана Крючкова была профессором и мастером актерского курса Санкт-Петербургского университета профсоюзов. В 2003 году на базе выпускников курса был создан Театр-студия под ее руководством, который завершил свое существование в 2009 году. Кроме того, артистка является президентом кинофестиваля «Виват кино России». В 2012 году она выпустила свои мемуары под названием «Большие перемены и вечная любовь Светланы Крючковой».

Светлана Николаевна также выступает с различными поэтическими программами. Актриса выпустила несколько дисков с записями стихов и сольными номерами. В этом году к ее юбилею приурочен авторский вечер, на котором Крючкова прочтет произведения любимых поэтов. Мероприятие пройдет 31 октября в концертном зале «Зарядье». Кроме того, в рамках празднования 70-летия были запланированы гастроли БДТ им. Товстоногова со спектаклями с участием актрисы – «Игрок» и «Жизнь впереди» – в постановке Романа Мархолиа. Выступления должны были состояться в июне на сцене МХАТа им. Горького, но из-за пандемии были перенесены на 2021 год.
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