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Сериал «Исчезающие истории» о Великой Отечественной войне покажут в Инстаграм-сторис

22 июня
2020 год

Новости кино >>
22 июня 2020
В сети появился сериал «Исчезающие истории» в формате Инстаграм-сторис, которые сохраняются только на 24 часа. В основу его сюжета легли рассказы ветеранов и свидетелей Великой Отечественной войны. Первый эпизод «Зажигалки» о тушении зажигательной бомбы уже доступен для просмотра в аккаунте фонда «Старость в радость», где серии будут выходить по два раза в неделю в течение месяца, сообщает пресс-служба проекта.

Сериал «Исчезающие истории» о Великой Отечественной войне покажут в Инстаграм-сторис
фото: К/ф «Исчезающие истории»

В сериале нашли отражение шесть историй подопечных фонда «Старость в радость» Анны Сергеевны Колоколовой, Зои Платоновны Егоровой, Марии Никаноровны Матвеевой, Ирины Тарасовны Медюляновой, Галины Михайловны Макеевой и Марии Андреевны Ответчиковой. У каждого рассказа свое название: «Медсестра Зоя», «Мой дом», «Зажигалки», «Ира и Лева», «Анна в разведке» и «Маша». Проект состоит из девяти эпизодов длительностью от полутора до двух минут. Они специально отсняты и смонтированы так, чтобы механика разрезки Инстаграм попадала ровно в монтажные склейки видеоматериала. Любой желающий может продлить время существовании каждой серии, скачав ее на сайте фонда и разместив в сторис в своих соцсетях.

В ролях заняты актеры театра и кино Евгений Ткачук, Эльдар Калимулин, Соня Присс, Яна Есипович, Серафима Огарева, Алиса Миронова, Роза Шмуклер, Алексей Вакарчук и другие. Режиссерами проекта выступили Александр Горновскиий и Олег Агейчев, который также был автором идеи. Съемки проходили в начале июня под Санкт-Петербургом.

Сериал «Исчезающие истории» о Великой Отечественной войне покажут в Инстаграм-сторис
фото: К/ф «Исчезающие истории»

«Ежедневно миллионы людей выкладывают в Инстаграм видео о том, как прошел их день. Все мы хотим внимания к своим сторис. Но среди нас есть люди, которые не ведут социальные сети, хотя им есть что рассказать, и для которых внимание особенно необходимо. Это пожилые люди в домах престарелых. Их память и есть одна большая история жизни — и чаще всего жизни с непростой судьбой. Мы в силах проявить к ним чуточку того внимания, которое тратим на ежедневное создание своих или просмотр чужих сторис. Наше внимание сможет продлить и улучшить их жизнь», — рассказал Олег Агейчев.
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Сериал «Исчезающие истории» о Великой Отечественной войне покажут в Инстаграм-сторис фотографии
Сериал «Исчезающие истории» о Великой Отечественной войне покажут в Инстаграм-сторис фотографии
Сериал «Исчезающие истории» о Великой Отечественной войне покажут в Инстаграм-сторис фотографии
Сериал «Исчезающие истории» о Великой Отечественной войне покажут в Инстаграм-сторис фотографии
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