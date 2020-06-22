Вышла вторая серия документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»

Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру в годовщину начала Великой Отечественной войны представляет вторую серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Эпизод под названием «Плачьте, но снимайте», рассказывающий о том, какими были первые дни операторов на фронте и с чем им пришлось столкнуться, уже доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.
«Плачьте, но снимайте» — это история первой группы операторов Центральной студии кинохроники, которые отправились на фронт уже 23 июня, на следующий день после начала войны. Они ехали снимать быстрый разгром немецко-фашистских войск и победоносное наступление на Берлин, но перед ними оказались разбомбленные немецкой авиацией дороги и железнодорожные станции, сбитые самолеты, потоки беженцев, отступающие советские войска, раненые и убитые солдаты. Им пришлось отбросить все довоенные иллюзии и собственный страх, чтобы начать снимать эти кадры – «плакать, но снимать». Объективы их камер стали глазами войны, а кинопленка, хранящаяся в архивах – ее памятью. Среди операторов того времени, в частности, были постановщик фильма «Если завтра война»Евгений Ефимов, а также Роман Кармен, прошедший до этого войну в Испании.
«Если первая серия проекта была посвящена кинокамере «Аймо», на которую операторы снимали свои бесценные кадры, то во втором эпизоде мы решили рассказать о самых первых их днях на войне. Как им пришлось преодолевать собственный страх и ужас войны, чтобы взять камеру в руки», – отмечает главный редактор портала Кино-театр.ру Жан Просянов.
«Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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