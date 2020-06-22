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Анастасия Иванова стала известным дизайнером одежды

22 июня
2020 год

Новости кино >>
22 июня 2020
Премьера 16-серийной романтической мелодрамы «Отдай мою мечту» состоится 6 июля на «Домашнем». Главную роль в ленте исполнила Анастасия Иванова, сообщает пресс-служба телеканала.

Анастасия Иванова стала известным дизайнером одежды
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»

По сюжету амбициозная красавица Вика Григоренко (Иванова) хотела стать известным дизайнером одежды. И ее мечта сбылась, когда она познакомилась с семьей Зборовских и начала сотрудничать с их Модным домом. Но неожиданно девушка стала свидетельницей странных событий, которые, на первый взгляд, не имеют объяснения. Оказывается, что за фасадом успешной богатой жизни Зборовские скрывают темные тайны. Вике предстоит раскрыть немало чужих семейных секретов, пережить потери и разочарования, и узнать, как прекрасно не только мечтать, но и быть чьей-то мечтой.

«Моя героиня Вика – волевая и целеустремленная. Ради своей мечты она готова на все. Но жизнь учит нас, что путь к мечте не всегда бывает легким, зачастую приходится преодолеть множество препятствий и только тогда достигнуть заветной цели», – рассказывает Анастасия Иванова.

Помимо Ивановой в ленте сыграли Олег Гаас, Ирина Антоненко, Иван Соловьёв, Светлана Зельбет, Наталья Доля, Елена Стефанская, Лариса Руснак, Светлана Шекера, Сергей Деньга, Федор Гуринец, Виктория Билан и другие. Режиссерское кресло занял Дмитрий Матов («Морпехи», «Подкидыш»).
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