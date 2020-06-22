Анастасия Иванова стала известным дизайнером одежды

Премьера 16-серийной романтической мелодрамы «Отдай мою мечту» состоится 6 июля на «Домашнем». Главную роль в ленте исполнила Анастасия Иванова, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»
По сюжету амбициозная красавица Вика Григоренко (Иванова) хотела стать известным дизайнером одежды. И ее мечта сбылась, когда она познакомилась с семьей Зборовских и начала сотрудничать с их Модным домом. Но неожиданно девушка стала свидетельницей странных событий, которые, на первый взгляд, не имеют объяснения. Оказывается, что за фасадом успешной богатой жизни Зборовские скрывают темные тайны. Вике предстоит раскрыть немало чужих семейных секретов, пережить потери и разочарования, и узнать, как прекрасно не только мечтать, но и быть чьей-то мечтой.
«Моя героиня Вика – волевая и целеустремленная. Ради своей мечты она готова на все. Но жизнь учит нас, что путь к мечте не всегда бывает легким, зачастую приходится преодолеть множество препятствий и только тогда достигнуть заветной цели», – рассказывает Анастасия Иванова.
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