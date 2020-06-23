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Не стало режиссёра Джоэла Шумахера

23 июня
2020 год

Новости кино >>
23 июня 2020
В понедельник, 22 июня, в Нью-Йорке не стало известного американского режиссёра и сценариста Джоэла Шумахера. 80-летний мастер умер от рака, диагностированного в 2019-м, уточняет The Guardian.

Не стало режиссёра Джоэла Шумахера
фото: vanityfair.com

Джоэл Шумахер родился в Нью-Йорке 29 августа 1939 года в семье Мариан и Фрэнка Шумахеров. Отец умер, когда ему было четыре года. Учился в двух колледжах искусства и дизайна, однако после первой работы в индустрии моды осознал, что его сердце занято кино. Переехав в Лос-Анджелес, начал свою кинокарьеру в качестве художника по костюмам. В частности, он сотрудничал с Вуди Алленом на съёмках фильмов «Спящий» и «Интерьеры», а параллельно оттачивал талант постановщика на телевидении. В 70-е начал писать сценарии для теле- и кинокартин.

В качестве кинорежиссёра дебютировал в 1981-м фантастической комедией «Невероятно уменьшающаяся женщина» с Лили Томлин в главной роли. Всего на его счету 35 режиссёрских работ, среди которых «Вашингтонское такси», «Огни святого Эльма», «Пропащие ребята», «Коматозники», «Умереть молодым», «С меня хватит!», «Клиент», «Бэтмен навсегда», «Время убивать», «Бэтмен и Робин», «Восемь миллиметров», «Телефонная будка», «Охота на Веронику», «Призрак оперы» и другие фильмы. Последний раз он занимал режиссёрское кресло в 2013-м на съёмках двух эпизодов «Карточного домика». Обладатель девяти наград, включая приз фестиваля в Сан-Себастьяне.
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