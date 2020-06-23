Не стало режиссёра Джоэла Шумахера

В понедельник, 22 июня, в Нью-Йорке не стало известного американского режиссёра и сценариста Джоэла Шумахера
. 80-летний мастер умер от рака, диагностированного в 2019-м, уточняет The Guardian
.
Джоэл Шумахер родился в Нью-Йорке 29 августа 1939 года в семье Мариан
и Фрэнка Шумахеров
. Отец умер, когда ему было четыре года. Учился в двух колледжах искусства и дизайна, однако после первой работы в индустрии моды осознал, что его сердце занято кино. Переехав в Лос-Анджелес, начал свою кинокарьеру в качестве художника по костюмам. В частности, он сотрудничал с Вуди Алленом
на съёмках фильмов «Спящий
» и «Интерьеры
», а параллельно оттачивал талант постановщика на телевидении. В 70-е начал писать сценарии для теле- и кинокартин.
В качестве кинорежиссёра дебютировал в 1981-м фантастической комедией «Невероятно уменьшающаяся женщина
» с Лили Томлин
в главной роли. Всего на его счету 35 режиссёрских работ, среди которых «Вашингтонское такси
», «Огни святого Эльма
», «Пропащие ребята
», «Коматозники
», «Умереть молодым
», «С меня хватит!
», «Клиент
», «Бэтмен навсегда
», «Время убивать
», «Бэтмен и Робин
», «Восемь миллиметров
», «Телефонная будка
», «Охота на Веронику
», «Призрак оперы
» и другие фильмы. Последний раз он занимал режиссёрское кресло в 2013-м на съёмках двух эпизодов «Карточного домика
». Обладатель девяти наград, включая приз фестиваля в Сан-Себастьяне.
обсуждение >>