ревью

Режиссёр возобновил работу над своим первым сериалом.

Фёдор Бондарчук вернулся к съёмкам «Псих»

«Экипаж»: Будь моим вторым пилотом

«Феррари» с Хью Джекманом выйдет в российский прокат

В Москве появится мемориальная доска Георгию Юматову

Не стало режиссёра Джоэла Шумахера

Отреставрированная версия киноэпопеи будет показана по ТВ

Рецензии на фильмы

«Орёл девятого легиона»: Мужская дружба в древнем Риме

Ролики фильмов

«Вирус. Нулевой пациент»

Молодая компания друзей приезжает на Карибские острова в поисках идеального места для подводного плавания.