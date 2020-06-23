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«Феррари» с Хью Джекманом выйдет в российский прокат

23 июня
2020 год

Новости кино >>
23 июня 2020
На проходящем в виртуальном формате Каннском кинорынке российская компания Megogo Distribution в рамках Output deal c компанией STX приобрела для эксклюзивной дистрибуции в странах СНГ права на байопик Майкла Манна «Феррари» с Хью Джекманом в образе конструктора и автогонщика Энцо Феррари.

«Настоящая сила этой истории заключается в том, что она рассказывает о яркой и очень эмоциональной жизни выдающегося человека в сложных, экстремальных обстоятельствах. И ещё здесь есть взрывная сила и смертельная красота гонок. В основе фильма — большая драма, поэтому история Ferrari так долго живет со мной», — цитирует пресс-служба Megogo Distribution Майкла Манна.

Майкл Манн
фото: пресс-служба компании Megogo Distribution

Фильм был страстным увлечением режиссёра на протяжении почти двух десятилетий, он лично знаком с семейством Феррари, а также выступил исполнительным продюсером картины «Ford против Ferrari». Для съёмок новой биографической ленты планируется создать целый парк точных копий гоночных автомобилей той эпохи.

В основу картины легла книга Брока Йейтса «Энцо Феррари: Человек и машина» (Enzo Ferrari — The Man And The Machine). Первоначальный сценарий написал Трой Кеннеди-МартинОграбление по-итальянски»), а Манн переработал его. Съёмки запланированы на 2021 год.
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