«Феррари» с Хью Джекманом выйдет в российский прокат

На проходящем в виртуальном формате Каннском кинорынке российская компания Megogo Distribution в рамках Output deal c компанией STX приобрела для эксклюзивной дистрибуции в странах СНГ права на байопик Майкла Манна «Феррари» с Хью Джекманом в образе конструктора и автогонщика Энцо Феррари.
«Настоящая сила этой истории заключается в том, что она рассказывает о яркой и очень эмоциональной жизни выдающегося человека в сложных, экстремальных обстоятельствах. И ещё здесь есть взрывная сила и смертельная красота гонок. В основе фильма — большая драма, поэтому история Ferrari так долго живет со мной», — цитирует пресс-служба Megogo Distribution Майкла Манна.
фото: пресс-служба компании Megogo Distribution
Фильм был страстным увлечением режиссёра на протяжении почти двух десятилетий, он лично знаком с семейством Феррари, а также выступил исполнительным продюсером картины «Ford против Ferrari». Для съёмок новой биографической ленты планируется создать целый парк точных копий гоночных автомобилей той эпохи.
В основу картины легла книга Брока Йейтса «Энцо Феррари: Человек и машина» (Enzo Ferrari — The Man And The Machine). Первоначальный сценарий написал Трой Кеннеди-Мартин («Ограбление по-итальянски»), а Манн переработал его. Съёмки запланированы на 2021 год.
обсуждение >>