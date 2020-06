«Феррари» с Хью Джекманом выйдет в российский прокат

фото: пресс-служба компании Megogo Distribution

На проходящем в виртуальном формате Каннском кинорынке российская компания Megogo Distribution в рамках Output deal c компанией STX приобрела для эксклюзивной дистрибуции в странах СНГ права на байопик Майкла Манна » с Хью Джекманом в образе конструктора и автогонщикацитирует пресс-служба Megogo Distribution Майкла Манна.Фильм был страстным увлечением режиссёра на протяжении почти двух десятилетий, он лично знаком с семейством Феррари, а также выступил исполнительным продюсером картины « Ford против Ferrari ». Для съёмок новой биографической ленты планируется создать целый парк точных копий гоночных автомобилей той эпохи.В основу картины легла книга» (Enzo Ferrari — The Man And The Machine). Первоначальный сценарий написал(« Ограбление по-итальянски »), а Манн переработал его. Съёмки запланированы на 2021 год.