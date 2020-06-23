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В Москве появится мемориальная доска Георгию Юматову

23 июня
2020 год

Новости кино >>
23 июня 2020
В Москве появится мемориальная доска знаменитому советскому и российскому актёру театра и кино, народному артисту РСФСР, участнику Великой Отечественной войны Георгию Александровичу Юматову, которого зрители помнят и любят по фильмам «Офицеры», «Петровка, 38» и «Огарёва, 6». Торжественное открытие состоится 30 июня в 12:00 по адресу: улица Черняховского, дом 5. Об этом сообщает пресс-служба международного культурного центра «Слава».

В Москве появится мемориальная доска Георгию Юматову

Автором плиты выступил действительный член Российской академии художеств Георгий Бутикашвили. Её создали и установили на благотворительные средства по инициативе председателя правления общественной организации МКЦ «Слава» Василия Ланового и президента МКЦ «Слава» Вячеслава Моцардо.

В торжественной церемонии открытия планируют принять участие друзья и коллеги артиста, общественные и политические деятели, офицерские союзы и организации, представители силовых структур России и Правительства Москвы.
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