В Москве появится мемориальная доска Георгию Юматову

В Москве появится мемориальная доска знаменитому советскому и российскому актёру театра и кино, народному артисту РСФСР, участнику Великой Отечественной войны Георгию Александровичу Юматову
, которого зрители помнят и любят по фильмам «Офицеры
», «Петровка, 38
» и «Огарёва, 6
». Торжественное открытие состоится 30 июня в 12:00 по адресу: улица Черняховского, дом 5. Об этом сообщает пресс-служба международного культурного центра «Слава».
Автором плиты выступил действительный член Российской академии художеств Георгий Бутикашвили
. Её создали и установили на благотворительные средства по инициативе председателя правления общественной организации МКЦ «Слава» Василия Ланового
и президента МКЦ «Слава» Вячеслава Моцардо
.
В торжественной церемонии открытия планируют принять участие друзья и коллеги артиста, общественные и политические деятели, офицерские союзы и организации, представители силовых структур России и Правительства Москвы.
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