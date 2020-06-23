Владимир Николаев назначен генпродюсером студии Wizart Animation

Новым генеральным продюсером студии Wizart Animation назначен Владимир Николаев
. Он заменил на посту Юрия Москвина
.
Согласно пресс-службе Wizart, Николаев работает в компании с её основания в 2007-м, является соучредителем студии и на протяжении всех лет занимал должность исполнительного продюсера. За время работы он выпустил четыре части «Снежной королевы
», «Волки и овцы: Б-е-е-е-зумное превращение
» и продолжение советского мультфильма «Котёнок с улицы Лизюкова
». В 2019-м вышла его первая режиссёрская работа «Волки и овцы: Ход свиньёй
».
«Сегодня мы наблюдаем сильные изменения в индустрии кино, и, думаю, темпы этих изменений будут стремительно нарастать. На новом этапе развития Wizart Animation мы сохраним перед собой главную задачу – далее выпускать востребованные, оригинальные проекты как для российского рынка, так и для зарубежных рынков. Чтобы соответствовать сегодняшнему спросу и способствовать развитию индустрии мы намерены акцентировать внимание на качестве производимого контента, продолжим долгосрочное сотрудничество с нашими существующими партнёрами и установим прочные партнёрские отношения с глобальными OTT-сервисами», –
прокомментировал назначение Николаев.
Новый генпродюсер продолжит работу над анимационным сериалом «Снежная королева: Хранители чудес
» и мультфильмом «Гензель и Гретель
», запланированным к выходу весной 2021-го. Также Wizart работает над экранизацией пушкинской поэмы «Руслан и Людмила
».
обсуждение >>