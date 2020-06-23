Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фёдор Бондарчук вернулся к съёмкам «Псих»

23 июня
2020 год

Новости кино >>
23 июня 2020
Фёдор Бондарчук приступил к основному блоку съёмок своего первого сериала «Псих», производством которого занимаются «НМГ Студия» и «Студия Видеопрокат» по заказу more.tv. Съёмки восьмисерийной психологической драмы пройдут в Москве и Подмосковье, а премьера запланирована на ноябрь 2020-го, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса.

Во время самоизоляции съёмочная группа во главе с Бондарчуком, продюсерами Алексеем Киселёвым, Сергеем Бондарчуком и автором сценария Паулиной Андреевой вела активный препродакшен проекта в режиме онлайн. По словам режиссёра, «возвращение на съёмочную площадку после трёхмесячной паузы, которую мы взяли вместе со всем кинопроизводством – это отдельная радость. И мне особенно приятно, что первые дни после снятия режима самоизоляции я провожу, именно снимая "Психа". Это уникальный проект с молодой креативной командой и удивительная возможность для меня попробовать свои силы в новом формате».

Фёдор Бондарчук вернулся к съёмкам «Псих»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Псих» рассказывает про успешного столичного психотерапевта Олега, которому, как выясняется, самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Олега играет режиссёр театра и кино Константин Богомолов, для которого это первая большая работа на экране, а главной женской героиней стала Елена Лядова. Не раз работавшая с Богомоловым в театре Роза Хайруллина появится в роли его матери, а Олег Меньшиков — коллеги. Также в сериале заняты Анна Чиповская, Евгения Громова, Игорь Верник, Владимир Симонов, Александр Горчилин и другие актёры.

«В моём случае самоизоляция стала подарком. Хоть говорить об этом и неловко, но это так. У меня была возможность ещё больше сконцентрироваться на​ одном и важном процессе – сценарием для "Психа". Это текст, который требует консультаций с профессионалами по разным вопросам и постоянного ресерча. Именно этим я и занималась в последние месяцы», – рассказала Паулина Андреева.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фёдор Бондарчук начал снимать свой первый сериал
Фёдор Бондарчук поставит «Психа» по сценарию Паулины Андреевой
персоны
Паулина АндрееваКонстантин БогомоловСергей Бондарчук (младший)Фёдор БондарчукИгорь ВерникАлександр ГорчилинЕвгения ГромоваАлексей КиселевЕлена ЛядоваОлег МеньшиковВладимир СимоновРоза ХайруллинаАнна Чиповская
фильмы
Псих

фотографии >>
Фёдор Бондарчук вернулся к съёмкам «Псих» фотографии
Фёдор Бондарчук вернулся к съёмкам «Псих» фотографии
Фёдор Бондарчук вернулся к съёмкам «Псих» фотографии
Фёдор Бондарчук вернулся к съёмкам «Псих» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Как снимали войну. Выпуск 2

Скорбим

Виктор Чубаров
20 июня умер актер Виктор Чубаров.
Елена Ефимовская
18 июня ушла из жизни актриса Елена Ефимовская.
Галина Дашевская
18 июня трагически погибла актриса Галина Дашевская.

День рождения >>

Ингрида Андриня
Юрий Григорьев (II)
Тимур Ефременков
Янина Колесниченко
Валерий Меладзе
Анна Миклош
Маргарита Мовсесян
Евгения Трофимова
Олег Чернов
Селма Блэр
Брайан Браун
Вернер Краусс
Фрэнсис Макдорманд
Деннис Прайс
Мацей Штур
Джоэл Эдгертон
все родившиеся 23 июня >>

Афиша кино >>

Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
Где-то в другом месте
драма, комедия, мелодрама
США, Канада, 2019
После полуночи
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен