Фёдор Бондарчук вернулся к съёмкам «Псих»

Фёдор Бондарчук приступил к основному блоку съёмок своего первого сериала «Псих», производством которого занимаются «НМГ Студия» и «Студия Видеопрокат» по заказу more.tv. Съёмки восьмисерийной психологической драмы пройдут в Москве и Подмосковье, а премьера запланирована на ноябрь 2020-го, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса.
Во время самоизоляции съёмочная группа во главе с Бондарчуком, продюсерами Алексеем Киселёвым, Сергеем Бондарчуком и автором сценария Паулиной Андреевой вела активный препродакшен проекта в режиме онлайн. По словам режиссёра, «возвращение на съёмочную площадку после трёхмесячной паузы, которую мы взяли вместе со всем кинопроизводством – это отдельная радость. И мне особенно приятно, что первые дни после снятия режима самоизоляции я провожу, именно снимая "Психа". Это уникальный проект с молодой креативной командой и удивительная возможность для меня попробовать свои силы в новом формате».
«В моём случае самоизоляция стала подарком. Хоть говорить об этом и неловко, но это так. У меня была возможность ещё больше сконцентрироваться на одном и важном процессе – сценарием для "Психа". Это текст, который требует консультаций с профессионалами по разным вопросам и постоянного ресерча. Именно этим я и занималась в последние месяцы», – рассказала Паулина Андреева.
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