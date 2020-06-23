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В июле СТС покажет сериал «Погнали!» с участием Децла

23 июня
2020 год

Новости кино >>
23 июня 2020
На СТС 6 июля в 19:00 стартует приключенческий сериал «Погнали!», в котором многодетное семейство Осиных решается на авантюрное путешествие из Красноярска в Минск на минивэне. Согласно пресс-службе телеканала, одну из серий роуд-муви посвятили Кириллу Толмацкому, поскольку полтора года назад он снялся в нём в роли самого себя.

По сюжету в московский клуб, где выступает Децл, приезжает старшеклассница Даша (Александра Киселёва), которая ради музыканта отправилась в путешествие с семьёй Осиных. Ведь её мама (Ирина Пегова) призналась, что известный рэпер и есть настоящий отец Даши. Только встретившись с «папой» в его гримёрной, девушка узнаёт другую правду.

В июле СТС покажет сериал «Погнали!» с участием Децла
фото: пресс-служба телеканала СТС

На съёмках Децл с улыбкой признавался, что готов к главной роли: «Когда играю себя, просто пробегаю глазами по тексту и на площадке исполняю всё как можно живее. Но, конечно, если дадут большую роль, буду серьёзно тренироваться. Задумываюсь над этим, потому что кино неплохой этап развития для артиста. Я бы хотел сниматься в главных ролях и также снимать, у меня, кстати, есть свои сценарии».

Главные роли в сериале исполняют Михаил Трухин и Ольга Медынич. Компанию вышеназванным актёрам составят Дмитрий Лысенков, Артём Фадеев, Александр Булатов, Вита Корниенко, Иван Ефремов и другие.
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В июле СТС покажет сериал «Погнали!» с участием Децла фотографии
В июле СТС покажет сериал «Погнали!» с участием Децла фотографии
В июле СТС покажет сериал «Погнали!» с участием Децла фотографии
В июле СТС покажет сериал «Погнали!» с участием Децла фотографии
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