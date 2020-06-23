Режиссёр Мария Игнатенко рассказала об особенностях работы над дебютом

На YouTube-платформе телеканала Кино ТВ вышел четвёртый выпуск нового проекта «За кадром». Он посвящён режиссёру Марии Игнатенко, которая в этом году представила свой полнометражный дебют «Город уснул» в программе Forum Берлинского кинофестиваля.
Режиссёр рассказала, с чего начинался сценарий, как работать с непрофессиональными актёрами и договориться о съёмке на настоящем корабле в обмен на плазменный телевизор. Мария также объясняет, почему никогда не возьмётся за российский продюсерский проект, и раскрывает подробности своей новой картины про «чудовище войны», человеческий выбор и выбор против человечества.
Мария Игнатенко — кинорежиссёр, ведущий преподаватель Московской школы нового кино. Родилась в 1986-м в Москве. В 2008-м закончила факультет журналистики МГУ, а в 2016-м — режиссёрскую мастерскую Дмитрия Мамулии в МШНК. Выступила соавтором сценария фильма Мамулии «Преступный человек». Работала режиссёром монтажа. В её картине «Город уснул» сыграл дебютант Вадим Королёв, солист группы «Окуджав» (OQJAV).
фото: кадр из фильма «Город уснул»
В проекте «За кадром» деятели современного кинематографа рассказывают про индустрию изнутри. Бойцы невидимого фронта описывают работу и показывают закулисье своей профессии.
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