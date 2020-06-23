Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Еще больше «Текста»: Петров, Янковский и Асмус в расширенной версии фильма

23 июня
2020 год

Новости кино >>
23 июня 2020
В сети появился первый тизер сериала «Текст. Реальность», расширенной версии одноименной картины Клима Шипенко. Премьера всех пяти серий проекта состоится 5 июля на видеосервисе START.


«Ранее мы не выпускали все серии или весь сезон оригинального сериала в один день, - поделилась генеральный директор START Юлия Миндубаева, - Это новый опыт не только для START, но и для всей отечественной индустрии. Таким подходом к выпуску своих сериалов активно пользуются мировые лидеры, пионером в этом был Netflix. Мы ориентируемся на глобальный опыт».

Сериал расскажет историю о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину, и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране.

В основу оригинального фильма и его расширенной версии лег бестселлер Дмитрия Глуховского. Главные роли в ленте исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус, для которой роль стала одной из самых обсуждаемых в карьере.

Еще больше «Текста»: Петров, Янковский и Асмус в расширенной версии фильма

Полнометражный «Текст» вышел на большие экраны в октябре 2019 года и собрал в прокате около 400 млн рублей. В кинотеатрах его посмотрело около 1,5 млн зрителей. Фильм получил 4 премии «Золотой орёл» и награду Ассоциации продюсеров кино и телевидения за «Лучший полнометражный художественный фильм».

«Мы дополним линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать, - ранее рассказывал Клим Шипенко. - Так, будет подробнее рассказана история героев Асмус и Янковского. Их отношения будут нюансированы, зритель получит больше подробностей об их связи. В сериале будет применен принцип «антикино», мы избавимся от таких приемов, как ярко выраженная музыка, параллельный монтаж, вместо этого займемся документальным погружением зрителя в реальность произведения. Тем, кто уже видел фильм, все равно будет интересно смотреть сериал: даже те сцены, которые удались в фильме, в «Тексте. Реальность» будут сделаны иначе, чтобы зритель имел возможность взглянуть на эту историю с другого ракурса».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся после 8 лет брака
«Текст» Клима Шипенко станет сериалом
Кристина Асмус призвала актрис не отказываться от постельных сцен
«Меня четвертуют за то, что я вообще этим делюсь»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями
«Травим Асмус!»: Кристина Асмус отреагировала на требования лишить её и Харламова родительских прав
«Переснимали по пять раз»: Кристина Асмус и Иван Янковский о постельных сценах в фильме «Текст»
Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Кристина АсмусДмитрий ГлуховскийАлександр Петров (III)Клим ШипенкоИван Янковский
фильмы
ТекстТекст. Реальность

фотографии >>
Еще больше «Текста»: Петров, Янковский и Асмус в расширенной версии фильма фотографии
Еще больше «Текста»: Петров, Янковский и Асмус в расширенной версии фильма фотографии
Еще больше «Текста»: Петров, Янковский и Асмус в расширенной версии фильма фотографии
Еще больше «Текста»: Петров, Янковский и Асмус в расширенной версии фильма фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Виктор Чубаров
20 июня умер актёр Виктор Чубаров.
Светлана Ефремова
19 июня ушла из жизни артистка балета Светлана Ефремова.
Елена Ефимовская
18 июня ушла из жизни актриса Елена Ефимовская.
Галина Дашевская
18 июня трагически погибла актриса Галина Дашевская.

День рождения >>

Ингрида Андриня
Юрий Григорьев (II)
Тимур Ефременков
Янина Колесниченко
Валерий Меладзе
Анна Миклош
Маргарита Мовсесян
Евгения Трофимова
Олег Чернов
Селма Блэр
Брайан Браун
Вернер Краусс
Фрэнсис Макдорманд
Деннис Прайс
Мацей Штур
Джоэл Эдгертон
все родившиеся 23 июня >>

Афиша кино >>

Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
Где-то в другом месте
драма, комедия, мелодрама
США, Канада, 2019
После полуночи
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен