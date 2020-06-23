Еще больше «Текста»: Петров, Янковский и Асмус в расширенной версии фильма

В сети появился первый тизер сериала «Текст. Реальность»
, расширенной версии одноименной
картины Клима Шипенко
. Премьера всех пяти серий проекта состоится 5 июля
на видеосервисе START.
«Ранее мы не выпускали все серии или весь сезон оригинального сериала в один день
, - поделилась генеральный директор START Юлия Миндубаева, - Это новый опыт не только для START, но и для всей отечественной индустрии. Таким подходом к выпуску своих сериалов активно пользуются мировые лидеры, пионером в этом был Netflix. Мы ориентируемся на глобальный опыт
».
Сериал расскажет историю о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину, и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране.
В основу оригинального фильма и его расширенной версии лег бестселлер Дмитрия Глуховского
. Главные роли в ленте исполнили Александр Петров
, Иван Янковский
и Кристина Асмус
, для которой роль стала одной из самых обсуждаемых в карьере
.
Полнометражный «Текст» вышел на большие экраны
в октябре 2019 года и собрал в прокате около 400 млн рублей. В кинотеатрах его посмотрело около 1,5 млн зрителей. Фильм получил 4 премии «Золотой орёл» и награду Ассоциации продюсеров кино и телевидения за «Лучший полнометражный художественный фильм».
«Мы дополним линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать
, - ранее рассказывал Клим Шипенко. - Так, будет подробнее рассказана история героев Асмус и Янковского. Их отношения будут нюансированы, зритель получит больше подробностей об их связи. В сериале будет применен принцип «антикино», мы избавимся от таких приемов, как ярко выраженная музыка, параллельный монтаж, вместо этого займемся документальным погружением зрителя в реальность произведения. Тем, кто уже видел фильм, все равно будет интересно смотреть сериал: даже те сцены, которые удались в фильме, в «Тексте. Реальность» будут сделаны иначе, чтобы зритель имел возможность взглянуть на эту историю с другого ракурса
».
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