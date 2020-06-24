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Кристен Стюарт и Мэгги Джилленхол сняли короткометражки для альманаха про самоизоляцию

24 июня
2020 год

Новости кино >>
24 июня 2020
Netflix выпустит 30 июня альманах «В домашних условиях» (Homemade), сообщает Variety.


Сборник состоит из 17 короткометражек, снятых за период самоизоляции 18 режиссёрами, включая Кристен Стюарт, Паоло Соррентино, Пабло Ларраина, Ану Лили Амирпур, Мэгги Джилленхол, Надин Лабаки, Ладжа Ли, Себастьяна Лелио и Дэвида Маккензи. Среди авторов также числятся Рэйчел Моррисон, Себастьян Шиппер, Наоми Кавасе, Гуриндер Чадха, Рунгано Ниони, Наталия Беристайн, Халед Музаннар, Антонио Кампос и Джонни Ма.

Идея и разработка фильма принадлежат братьям Пабло и Хуану де Диосу Ларраинам, попросившим коллег снять короткие сюжеты на пять-семь минут с общедоступным рейтингом.



Создатели короткометражек поведают о том, как они перенесли пандемию COVID-19 и карантин.
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