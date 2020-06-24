ревью

Лайфстайл Данила Козловский, Юлия Пересильд и Константин Богомолов встали на защиту Кирилла Серебренникова Дело «Седьмой студии» не дает им покоя

Лайфстайл «Вся страна его потчевала»: Иван Охлобыстин о причинах алкоголизма Михаила Ефремова Актер поразмышлял о виновниках трагедии

Лайфстайл Поклонники Меган Фокс объявили бойкот Майклу Бэю и Стивену Спилбергу Все началось с неловкой шутки Джимми Киммела

Спутник телезрителя «Тренер»: Юра, мы все проиграли 24 июня, 17:35, Россия 1

Новости кино Кристен Стюарт и Мэгги Джилленхол сняли короткометражки для альманаха про самоизоляцию Фильм «В домашних условиях» выйдет на Netflix 30 июня.

Новости театра Владимир Панков в «Ленкоме» осуществит постановку мюзикла по «Дон Кихоту» «Человек из Ламанчи» станет одной из первых премьер нового сезона.

Ролики фильмов «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Трейлер с русскими субтитрами Спустя четыре года после катастрофы последние корейцы борются за выживание на опустошенном полуострове.

Ролики фильмов «Кольская сверхглубокая» Небольшая исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире.

Обзор сериалов «С любовью, Виктор»: Проблемы самоидентификации современных подростков Сериальное продолжение нашумевшей подростковой драмы «С любовью, Саймон»