Кристен Стюарт и Мэгги Джилленхол сняли короткометражки для альманаха про самоизоляцию

Netflix выпустит 30 июня альманах «В домашних условиях
» (Homemade), сообщает Variety
.
Сборник состоит из 17 короткометражек, снятых за период самоизоляции 18 режиссёрами, включая Кристен Стюарт
, Паоло Соррентино
, Пабло Ларраина
, Ану Лили Амирпур
, Мэгги Джилленхол
, Надин Лабаки
, Ладжа Ли
, Себастьяна Лелио
и Дэвида Маккензи
. Среди авторов также числятся Рэйчел Моррисон
, Себастьян Шиппер
, Наоми Кавасе
, Гуриндер Чадха
, Рунгано Ниони
, Наталия Беристайн
, Халед Музаннар
, Антонио Кампос
и Джонни Ма
.
Идея и разработка фильма принадлежат братьям Пабло и Хуану де Диосу Ларраинам
, попросившим коллег снять короткие сюжеты на пять-семь минут с общедоступным рейтингом.
Создатели короткометражек поведают о том, как они перенесли пандемию COVID-19 и карантин.
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