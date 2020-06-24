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Вдох, выдох: Данила Козловский ликвидирует аварию на Чернобыльской АЭС

24 июня
2020 год

Новости кино >>
24 июня 2020
В ести появился первый полноценный трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль», посвященный ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.


Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню.
Главный герой – пожарный Алексей, на первый взгляд, совершенно не похож на Героя. Отправиться вместе с ним в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Времени на разработку детального плана практически нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны, вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная миссия - спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы.

Вдох, выдох: Данила Козловский ликвидирует аварию на Чернобыльской АЭС

Ведущие роли в картине исполнили Данила Козловский, Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, Артур Бесчастный, Николай Козак, Филипп Авдеев, Игорь Черневич, Пётр Терещенко и Мария Ульянова.

Премьера российской драмы «Чернобыль» намечена на 22 октября 2020 года.
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Вдох, выдох: Данила Козловский ликвидирует аварию на Чернобыльской АЭС фотографии
Вдох, выдох: Данила Козловский ликвидирует аварию на Чернобыльской АЭС фотографии
Вдох, выдох: Данила Козловский ликвидирует аварию на Чернобыльской АЭС фотографии
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