«Золотой глобус» из-за пандемии вручат на месяц позднее

Голливудская ассоциация иностранной прессы из-за пандемии коронавируса пришла к выводу, что следует перенести проведение 78-й церемонии награждения «Золотого глобуса
». Вместо традиционного января статуэтки раздадут 28 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте
премии.
Ведущими вновь выступят Тина Фей
и Эми Полер
, а за награды смогут побороться фильмы, которым из-за карантинных мер не удалось выйти в прокат.
Ранее
93-я церемония вручения премии «Оскар
» была перенесена на 25 апреля 2021-го. Изначально она должна была пройти 28 февраля. Из-за пандемии Американская киноакадемия увеличила период, во время которого могут состояться релизы фильмов: с 31 декабря 2020-го он продлён до 28 февраля 2021-го. Шорт-лист номинантов огласят 9 февраля, а список претендентов на главные награды будет известен 15 марта. Организаторы также объявили
, что, начиная с 94-й церемонии вручения в 2022-м, в категории «Лучший фильм» будет ровно десять картин и число номинантов не будет колебаться, как это происходит сейчас.
обсуждение >>