Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Золотой глобус» из-за пандемии вручат на месяц позднее

24 июня
2020 год

Новости кино >>
24 июня 2020
Голливудская ассоциация иностранной прессы из-за пандемии коронавируса пришла к выводу, что следует перенести проведение 78-й церемонии награждения «Золотого глобуса». Вместо традиционного января статуэтки раздадут 28 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте премии.

Тина Фей и Эми Полер
фото: edition.cnn

Ведущими вновь выступят Тина Фей и Эми Полер, а за награды смогут побороться фильмы, которым из-за карантинных мер не удалось выйти в прокат.

Ранее 93-я церемония вручения премии «Оскар» была перенесена на 25 апреля 2021-го. Изначально она должна была пройти 28 февраля. Из-за пандемии Американская киноакадемия увеличила период, во время которого могут состояться релизы фильмов: с 31 декабря 2020-го он продлён до 28 февраля 2021-го. Шорт-лист номинантов огласят 9 февраля, а список претендентов на главные награды будет известен 15 марта. Организаторы также объявили, что, начиная с 94-й церемонии вручения в 2022-м, в категории «Лучший фильм» будет ровно десять картин и число номинантов не будет колебаться, как это происходит сейчас.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Оскар» перенесен на апрель
Американская киноакадемия закрепит количество номинантов на «Оскар» за лучший фильм
На «Оскар» смогут претендовать фильмы, не вышедшие в кинотеатральный прокат
Из-за пандемии временно изменены правила «Золотого глобуса»
Поиск по меткам
Золотой глобускоронавирусОскар
персоны
Эми ПолерТина Фей

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Виктор Чубаров
20 июня умер актёр Виктор Чубаров.
Светлана Ефремова
19 июня ушла из жизни артистка балета Светлана Ефремова.

День рождения >>

Рамиля Искандер
Марина Ладынина
Алексей Лосихин
Анна Назарьева
Валентин Новопольский
Эдуард Трухменёв
Сергей Филиппов
Лариса Шахворостова
Константин Шелягин
Нэнси Аллен
Карла Галло
Иэн Глен
Йоанна Кулиг
Илья Рацек
Питер Уэллер
Клод Шаброль
все родившиеся 24 июня >>

Афиша кино >>

Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
Где-то в другом месте
драма, комедия, мелодрама
США, Канада, 2019
После полуночи
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен