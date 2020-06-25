Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джулианна Мур станет «Мошенницей»

25 июня
2020 год

Новости кино >>
25 июня 2020
Обладательница «Оскара» Джулианна Мур исполнит главную роль в фильме «Мошенница» (Sharper). Как сообщает Variety, актриса также выступит в качестве продюсера проекта.

Джулианна Мур станет «Мошенницей»
фото: pagesix.com

В центре сюжета окажется аферистка, которая «работает» в кругах манхэттенских миллиардеров. Сценарий ленты написали Брайан Гейтвуд и Алессандро Танака, вместе работавшие над комедией «Нянь» и сериалом «Супермаркет». Подробности об актерском составе и режиссере пока не сообщаются.

Производством проекта займутся видеосервис Apple TV+ и компания A24, ранее объявившие о партнерском соглашении по производству кинофильмов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джулианна Мур и Финн Вулфард снимутся в фильме Джесси Айзенберга
Клайв Оуэн станет мужем Джулианны Мур
Джулианна Мур расскажет «Историю Лизи»
Джулианну Мур уволили со съемок фильма
персоны
Джулианна Мур
фильмы
Нянь

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Виктор Чубаров
20 июня умер актёр Виктор Чубаров.
Светлана Ефремова
19 июня ушла из жизни артистка балета Светлана Ефремова.

День рождения >>

Артём Артемьев
Ольга Дибцева
Илья Иосифов
Анна Носатова
Светлана Тимофеева-Летуновская
Владимир Толоконников
Альберт Филозов
Анна Хитрик
Мария Шашлова
Рики Джервейс
Стефан Илиев
Линда Карделлини
Лина Ромей (II)
Эмма Суарес
Хенрик Таляр
Георги Черкелов
все родившиеся 25 июня >>

Афиша кино >>

Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
Где-то в другом месте
драма, комедия, мелодрама
США, Канада, 2019
После полуночи
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен