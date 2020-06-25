Джулианна Мур станет «Мошенницей»

Обладательница «Оскара» Джулианна Мур исполнит главную роль в фильме «Мошенница» (Sharper). Как сообщает Variety, актриса также выступит в качестве продюсера проекта.
фото: pagesix.com
В центре сюжета окажется аферистка, которая «работает» в кругах манхэттенских миллиардеров. Сценарий ленты написали Брайан Гейтвуд и Алессандро Танака, вместе работавшие над комедией «Нянь» и сериалом «Супермаркет». Подробности об актерском составе и режиссере пока не сообщаются.
Производством проекта займутся видеосервис Apple TV+ и компания A24, ранее объявившие о партнерском соглашении по производству кинофильмов.
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