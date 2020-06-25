Фильм «Занять свое место» стал победителем конкурса кинодебютов от фонда Сокурова

Съемки ленты пройдут в Кабардино-Балкарии и Дагестане. «Занять свое место» представит новый взгляд на «историю маленького человека», его отношения с семьей и сверстниками. В сюжете будет показан срез национальной и молодёжной культуры. Члены жюри отметили проект «за драматургическую проработку, создание интересных героев, точное раскрытие места действия и подчёркнутую социокультурную значимость затронутой проблематики». Фильм будет снят при полной профессиональной поддержке фонда.
Финалистами также стали ленты «Кенгуру» и «Ветер был, где камни». Всего было рассмотрено 335 работ. 45 сценариев, вошедших в лонг-лист конкурса, переданы на рассмотрение продюсерам фонда, а 15 работ из шорт-листа – команде «Ленфильма».
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