Вячеслав Чепурченко и Алексей Демидов появятся в отеле «Гранд»

Действие разворачивается в знакомом зрителю роскошном загородном эко-отеле. Каждый день его владельцу и персоналу приходится решать новые проблемы: бастующие жители, капризные блогеры, бандиты, японские инвесторы и индийские гуру. По словам режиссера Дмитрия Грибанова, зрителей ждет настоящая детективная история, в сериале случится первая смерть, сложатся все возможные варианты любовных треугольников и многоугольников. Появится интересный и необычный герой-антагонист и даже еще одна Ксюша.
«Это странное ощущение – находиться в декорациях «Гранда», признаюсь, мне немного страшновато. Ты понимаешь, что отель на самом деле не настоящий, но выглядит шикарно! У меня небольшая линия в этом сезоне, однако работа над ролью была достаточно сложной в силу ее специфики. Не буду раскрывать все карты, скажу так: это игра в игре. Я играю персонажа, который играет другого персонажа. Герой получился очень вкусным, и я слышал, что рассматривается возможность продлить его историю дальше. Я бы с удовольствием продолжил работу в «Гранде», так как всегда интересно сыграть неординарную личность», – поделился впечатлениями Вячеслав Чепурченко.
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»
Герой Алексея Демидова станет неожиданным претендентом на сердце Ксюши (Мила Сивацкая). Он не бизнесмен, юрист или отельер, он фермер из соседней деревни Днище. Этот своенравный парень организовал там современное хозяйство и уже стал многократным победителем международных сырных выставок. Так что Юре придётся побороться за Ксюшу, у которой и без личных переживаний забот хватает: все еще не решен вопрос, оставят ли Лев Глебович и Игорь Павлович молодую управляющую на её позиции.
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