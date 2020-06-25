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Вячеслав Чепурченко и Алексей Демидов появятся в отеле «Гранд»

25 июня
2020 год

Новости кино >>
25 июня 2020
Звезда проекта «Жуки» Вячеслав Чепурченко и Алексей Демидов, известный по «Фитнесу» и драме «Жди меня», снимутся в четвертом сезоне сериала «Гранд». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Супер», который занимается производством ленты.

Вячеслав Чепурченко и Алексей Демидов появятся в отеле «Гранд»
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

Действие разворачивается в знакомом зрителю роскошном загородном эко-отеле. Каждый день его владельцу и персоналу приходится решать новые проблемы: бастующие жители, капризные блогеры, бандиты, японские инвесторы и индийские гуру. По словам режиссера Дмитрия Грибанова, зрителей ждет настоящая детективная история, в сериале случится первая смерть, сложатся все возможные варианты любовных треугольников и многоугольников. Появится интересный и необычный герой-антагонист и даже еще одна Ксюша.

«Это странное ощущение – находиться в декорациях «Гранда», признаюсь, мне немного страшновато. Ты понимаешь, что отель на самом деле не настоящий, но выглядит шикарно! У меня небольшая линия в этом сезоне, однако работа над ролью была достаточно сложной в силу ее специфики. Не буду раскрывать все карты, скажу так: это игра в игре. Я играю персонажа, который играет другого персонажа. Герой получился очень вкусным, и я слышал, что рассматривается возможность продлить его историю дальше. Я бы с удовольствием продолжил работу в «Гранде», так как всегда интересно сыграть неординарную личность», – поделился впечатлениями Вячеслав Чепурченко.

Вячеслав Чепурченко и Алексей Демидов появятся в отеле «Гранд»
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

Герой Алексея Демидова станет неожиданным претендентом на сердце Ксюши (Мила Сивацкая). Он не бизнесмен, юрист или отельер, он фермер из соседней деревни Днище. Этот своенравный парень организовал там современное хозяйство и уже стал многократным победителем международных сырных выставок. Так что Юре придётся побороться за Ксюшу, у которой и без личных переживаний забот хватает: все еще не решен вопрос, оставят ли Лев Глебович и Игорь Павлович молодую управляющую на её позиции.

Дата выхода четвертого сезона пока не сообщается.
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Вячеслав Чепурченко и Алексей Демидов появятся в отеле «Гранд» фотографии
Вячеслав Чепурченко и Алексей Демидов появятся в отеле «Гранд» фотографии
Вячеслав Чепурченко и Алексей Демидов появятся в отеле «Гранд» фотографии
Вячеслав Чепурченко и Алексей Демидов появятся в отеле «Гранд» фотографии
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