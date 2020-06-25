Российские кинотеатры могут потерять около 48 млрд рублей за 2020 год

В 2020 году российские кинотеатры могут потерять около 48 млрд рублей при прогнозе, что большинство кинозалов возобновят свою работу с 15 июля. Данный отчет представил на своей странице в Facebook Олег Березин, гендиректор компании «Невафильм». В расчете не учитывался денежный ущерб, который понесут дистрибьюторы и продюсеры от доли кассовых сборов.
фото: STR/AFP via Getty Images
Ожидается, что суммарный доход за год составит 22 млрд рублей. Изначально в 2020-м прогнозировался рост рынка на 8%, что позволило бы кинотеатрам заработать 60 млрд рублей — на 4,5 млрд больше, чем в 2019-м. Однако из-за пандемии коронавируса индустрия понесла большие убытки.
Среди факторов, повлиявших на потери, отмечаются временное или полное закрытие кинотеатров, противоэпидемиологические меры, отрицательно влияющие на кассовые сборы, снижение покупательской способности и социальная осторожность зрителей, увеличение интервала между сеансами, ограничения по заполняемости залов. А также перенос ожидаемых релизов отечественных и зарубежных фильмов на 2021 год.
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