Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Российские кинотеатры могут потерять около 48 млрд рублей за 2020 год

25 июня
2020 год

Новости кино >>
25 июня 2020
В 2020 году российские кинотеатры могут потерять около 48 млрд рублей при прогнозе, что большинство кинозалов возобновят свою работу с 15 июля. Данный отчет представил на своей странице в Facebook Олег Березин, гендиректор компании «Невафильм». В расчете не учитывался денежный ущерб, который понесут дистрибьюторы и продюсеры от доли кассовых сборов.

Российские кинотеатры могут потерять около 48 млрд рублей за 2020 год
фото: STR/AFP via Getty Images

Ожидается, что суммарный доход за год составит 22 млрд рублей. Изначально в 2020-м прогнозировался рост рынка на 8%, что позволило бы кинотеатрам заработать 60 млрд рублей — на 4,5 млрд больше, чем в 2019-м. Однако из-за пандемии коронавируса индустрия понесла большие убытки.

Среди факторов, повлиявших на потери, отмечаются временное или полное закрытие кинотеатров, противоэпидемиологические меры, отрицательно влияющие на кассовые сборы, снижение покупательской способности и социальная осторожность зрителей, увеличение интервала между сеансами, ограничения по заполняемости залов. А также перенос ожидаемых релизов отечественных и зарубежных фильмов на 2021 год.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
коронавирус

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Артём Артемьев
Ольга Дибцева
Илья Иосифов
Анна Носатова
Светлана Тимофеева-Летуновская
Владимир Толоконников
Альберт Филозов
Анна Хитрик
Мария Шашлова
Рики Джервейс
Стефан Илиев
Линда Карделлини
Лина Ромей (II)
Эмма Суарес
Хенрик Таляр
Георги Черкелов
все родившиеся 25 июня >>

Афиша кино >>

Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
Где-то в другом месте
драма, комедия, мелодрама
США, Канада, 2019
После полуночи
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен