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Продюсер «Джокера» Кевин Турен поработает над проектом Александра Роднянского о порноиндустрии

26 июня
2020 год

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26 июня 2020
Продюсер Кевин Турен из кинокомпании Bron Studios, которая занималась производством «Джокера», «Скандала» и «Эйфории», поработает над сериалом Александра Роднянского о международной порноиндустрии. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Продюсер «Джокера» Кевин Турен поработает над проектом Александра Роднянского о порноиндустрии
фото: tvguide.com

Главной героиней первого сезона станет обычная женщина, которая, в силу непростых жизненных обстоятельств, начинает зарабатывать на жизнь съемками в порно. Возможность заниматься привычным интеллектуальным трудом для неё закрыта, она в одиночку воспитывает дочь-подростка и принимает решение переехать в Будапешт, чтобы сделать карьеру в порноиндустрии. Столкнувшись с реалиями и вызовами работы в порно, она понимает, что в индустрии грядет настоящая революция и она может стать одной из тех, кто изменит способы просмотра и потребления такого контента.

«Статистика впечатляет: порнография повсеместна, порнофильмы всерьез влияют на то, какими мир видит женщин и как женщины сами себя ощущают в этом мире. Влияние порноиндустрии колоссально, молодые люди формируют свои представления о сексе, о гранях допустимого во многом именно благодаря тому, что они видят на PornHub. Наряду с этим наш сериал, в первую очередь — история отношения матери и дочери, история взросления и принятия себя главной героиней. Учитывая особенности индустрии, о которой мы рассказываем, нам было очень важно найти партнера по производству, который бы не испугался стать частью аутентичного проекта на сложную и скандальную тему», — рассказал продюсер Александр Роднянский.

Сериал снимет Корнел Мундруцо («Дельта», «Белый бог»), венгерский режиссер и неоднократный лауреат Каннского кинофестиваля. Основным местом действия станет Будапешт, мировой центр производства порнофильмов, а главными героями — продюсеры, режиссеры, порноактрисы и все те, кто причастен к этой сфере. В сценарии сериала, над которым работают сам Корнел Мундруцо и его постоянный соавтор Ката Вебер, будут использованы материалы, собранные ключевыми европейскими журналистами во время встреч и интервью с главными игроками порноиндустрии в Будапеште, Нью-Йорке и на Ибице. В их числе и текст российского автора Егора Мостовщикова.

Продюсер «Джокера» Кевин Турен поработает над проектом Александра Роднянского о порноиндустрии
фото: faktor.hu

Международный проект, основным языком которого станет английский, собирает интернациональную команду и актеров из разных стран. Исследования, которые проводили создатели, разрабатывая этот сериал, выявили, что с приходом и стремительным развитием социальных медиа и цифрового контента в 2000-е порноиндустрия кардинально изменилась. Сама природа подобного контента и мировой спрос на него, ко всему прочему, серьезно повлияли на гендерные отношения.
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