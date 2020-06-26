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Режиссерская версия «Т-34» выходит в японский прокат

26 июня
2020 год

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26 июня 2020
Режиссерская версия военно-приключенческого боевика Алексея Сидорова «Т-34» выходит в японский прокат 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании «Марс Медиа», которая занималась производством фильма.

Режиссерская версия «Т-34» выходит в японский прокат
фото: Пресс-служба «Марс Медиа»

В конце 2019 года в прокат Японии вышел оригинальный вариант картины. За 5 месяцев ее посмотрело более 65 тысяч зрителей, а кассовые сборы составили около 900 тысяч долларов. По словам прокатчика Chiho Maeta (компания Twin Co), «Т-34» стал самым кассовым российским фильмом за последние 20 лет.

В России премьера расширенной версии ленты состоялась 9 мая на телеканале «Россия-1».
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