Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко и Оксана Акиньшина стали «Беспринципными»

«Что скрывать, это был бесконечно счастливый первый съемочный день. У меня только один вопрос — мои рассказы достойны такого счастья? Я уверен, что получатся живые, веселые, очень человечные истории, которые будут интересны не только жителям внутри Cадового кольца, но и за его пределами — потому что эти истории про самые простые человеческие чувства: любовь, дружбу, про нашу жизнь», — отметил Александр Цыпкин.
фото: Пресс-служба "КиноПоиск HD"
Режиссерское кресло занял Роман Прыгунов, известный по проектам «Магомаев» и «Духless». Производством проекта занимается продюсерская компания «Медиаслово». Сериал будет состоять из 8 серий по 50 минут.
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