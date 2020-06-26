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Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко и Оксана Акиньшина стали «Беспринципными»

26 июня
2020 год

Новости кино >>
26 июня 2020
В Москве стартовали съемки комедийного сериала «Беспринципные» с Ингеборгой Дапкунайте, Павлом Деревянко и Оксаной Акиньшиной. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, где этой осенью состоится премьера ленты.

Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко и Оксана Акиньшина стали «Беспринципными»
фото: Пресс-служба "КиноПоиск HD"

«Беспринципные» — это сатирические зарисовки по мотивам рассказов писателя и сценариста Александра Цыпкина. Главными героями сериала станут приличные жители Патриарших прудов со своими неприличными историями, о которых не принято говорить вслух. В актерский состав также вошли Павел Табаков Максим Виторган, Аглая Тарасова, Николай Фоменко, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова и Кристина Бабушкина.

«Что скрывать, это был бесконечно счастливый первый съемочный день. У меня только один вопрос — мои рассказы достойны такого счастья? Я уверен, что получатся живые, веселые, очень человечные истории, которые будут интересны не только жителям внутри Cадового кольца, но и за его пределами — потому что эти истории про самые простые человеческие чувства: любовь, дружбу, про нашу жизнь», — отметил Александр Цыпкин.

Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко и Оксана Акиньшина стали «Беспринципными»
фото: Пресс-служба "КиноПоиск HD"

Режиссерское кресло занял Роман Прыгунов, известный по проектам «Магомаев» и «Духless». Производством проекта занимается продюсерская компания «Медиаслово». Сериал будет состоять из 8 серий по 50 минут.
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Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко и Оксана Акиньшина стали «Беспринципными» фотографии
Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко и Оксана Акиньшина стали «Беспринципными» фотографии
Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко и Оксана Акиньшина стали «Беспринципными» фотографии
Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко и Оксана Акиньшина стали «Беспринципными» фотографии
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