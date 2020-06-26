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Стартовали съемки «Уличного правосудия» — российской адаптации израильского сериала

26 июня
2020 год

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26 июня 2020
Телеканал НТВ приступил к съемкам детектива «Уличное правосудие» — российской версии израильского сериала Street Justice о вспыльчивом полицейском, который считает себя выше закона. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», которая занимается производством проекта.

Стартовали съемки «Уличного правосудия» — российской адаптации израильского сериала
фото: Пресс-служба НТВ

В центре истории — капитан уголовного розыска Артём Северов (Дмитрий Лавров), который привык использовать любые средства в борьбе с преступниками. Мужчина недавно разошёлся с женой и теперь редко видится с любимым сыном. Но это не самая большая его проблема: вместе с коллегами капитан давно собирал улики против крупного криминального авторитета, и после успешной операции они накрыли сеть по сбыту наркотиков. Однако Северову обещают отомстить, и почти сразу же взрывается машина, в которой погибает его друг и напарник. Не в силах смириться со случившимся, вспыльчивый капитан выслеживает криминального авторитета, которого считает повинным в смерти товарища, и случайно стреляет в него. Так, жизнь главного героя меняется раз и навсегда: ему предстоит скрываться от преследования мафии, разбираться в сложных взаимоотношениях внутри отдела и продолжать решать ежедневные дела и проблемы простых людей. Помимо Лаврова в актерский состав также вошли Иван Кокорин, Максим Радугин, Анатолий Котенев и другие.

«С огромной радостью возвращаемся на съёмочную площадку, вся команда ждала этого дня, когда мы вновь сможем взяться за любимое дело. Мы с большим уважением относимся к талантливой работе израильских коллег и воплотим эту историю для российского зрителя во всех нюансах, за которые этот сериал полюбила аудитория Израиля, США и Канады: экшн, взрывы, трюки, перестрелки, автомобильные погони, романтические отношения и сложные детективные расследования, добавив в фильм наш российский колорит», — рассказал режиссёр-постановщик Дмитрий Коробкин.

Стартовали съемки «Уличного правосудия» — российской адаптации израильского сериала
фото: Пресс-служба НТВ

Оригинальная версия вышла в эфир израильского телеканала Channel 10 в 2011 году, мгновенно получив признание критиков и зрителей. Местное издание TV Guide назвало сериал «лучшей израильской полицейской драмой в истории». Затем формат был адаптирован в США и Канаде.
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Стартовали съемки «Уличного правосудия» — российской адаптации израильского сериала фотографии
Стартовали съемки «Уличного правосудия» — российской адаптации израильского сериала фотографии
Стартовали съемки «Уличного правосудия» — российской адаптации израильского сериала фотографии
Стартовали съемки «Уличного правосудия» — российской адаптации израильского сериала фотографии
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