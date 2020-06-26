Объявлена программа онлайн-фестиваля российского кино «Большой экран»

Фестиваль пройдёт с 28 июня по 4 июля в онлайн-формате на платформе Potential. В конкурсе принимают участие ленты, снятые в период с 2015 по 2020 годы и не показанные широкой аудитории. Главным призом для фильмов-победителей станет прокат в сети кинотеатров «Мираж Синема» с рекламной поддержкой.
Зрители фестиваля смогут дать свою оценку картинам-участникам и выбрать лучшие из них в категориях полного и короткого метра. Каждый день на 24 часа будет открываться бесплатный доступ к нескольким кинолентам фестиваля. Помимо основной программы, смотр также включает в себя конкурсы с призами от организаторов, прямые эфиры с создателями кинолент и дискуссии с представителями киноиндустрии. Авторы лучших рецензий к фильмам примут участие в розыгрыше сертификатов на год бесплатного кино в «Мираж Синема» и трех годовых доступов ко всем лекциям и образовательным курсам на онлайн-платформе Potential. Победители ежедневных киноквизов будут награждены билетами в «Мираж Синема».
обсуждение >>