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Объявлена программа онлайн-фестиваля российского кино «Большой экран»

26 июня
2020 год

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26 июня 2020
Объявлена программа онлайн-фестиваля российского кино «Большой экран». В нее вошли 7 полнометражных и 15 короткометражных фильмов, среди которых «Фея» Анны Меликян, «Инсайт» Александра Котта и «Атакан. Кровавая легенда» Александра Гришина. Об этом сообщили организаторы смотра — сеть кинотеатров «Мираж Синема» и продюсерский центр Potential.

Объявлена программа онлайн-фестиваля российского кино «Большой экран»
фото: Пресс-служба Potential

Фестиваль пройдёт с 28 июня по 4 июля в онлайн-формате на платформе Potential. В конкурсе принимают участие ленты, снятые в период с 2015 по 2020 годы и не показанные широкой аудитории. Главным призом для фильмов-победителей станет прокат в сети кинотеатров «Мираж Синема» с рекламной поддержкой.

Помимо работ Меликян, Котта и Гришина в конкурсе полного метра также представлены «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности» Лики Алексеевой, «Близкие» Ксении Зуевой, «Я умею вязать» Надежды Степановой и «Голова два уха» Виталия Суслина. В программу короткометражек вошли фильмы «The Real American» Дарьи Жук, «Невиновный» Дениса Симачёва, «Белым по чёрному» Антона Мамыкина, «Наше всё» Елены Судак, «Точка бифуркации» Леонида Гардаша, «Погружение» Ольги Городецкой, «ПНХ» Ильи Аксёнова, «Ваши документы» Никиты Ордынского, «Последний день» Ирины Боровлевой и другие.

Зрители фестиваля смогут дать свою оценку картинам-участникам и выбрать лучшие из них в категориях полного и короткого метра. Каждый день на 24 часа будет открываться бесплатный доступ к нескольким кинолентам фестиваля. Помимо основной программы, смотр также включает в себя конкурсы с призами от организаторов, прямые эфиры с создателями кинолент и дискуссии с представителями киноиндустрии. Авторы лучших рецензий к фильмам примут участие в розыгрыше сертификатов на год бесплатного кино в «Мираж Синема» и трех годовых доступов ко всем лекциям и образовательным курсам на онлайн-платформе Potential. Победители ежедневных киноквизов будут награждены билетами в «Мираж Синема».

В состав жюри вошли режиссеры Павел Руминов, Борис Гуц, Иван Соснин, продюсеры Наталья Дрозд, Юлия Мишкинене, Владислав Пастернак, актер Никита Тарасов, а также кинокритики Жан Просянов, Егор Беликов, Нина Ромодановская, креативный продюсер Potential Ирина Обидова и гендиректор «Мираж Синема» Виктор Рудман.
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