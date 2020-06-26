Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Тайский вояж Михаила Гомиашвили: трейлер фильма «Хэппи Энд»

26 июня
2020 год

Новости кино >>
26 июня 2020
Кино-Театр.Ру представляет трейлер отпускной комедии «Хэппи Энд» режиссера Евгения ШелякинаВечная жизнь Александра Христофорова»).


По сюжету загадочный мужчина приходит в себя на пляже в Таиланде. Он не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался так далеко от дома. Говорит он только по-русски и отличается крайне скверным характером, однако быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес. И вроде все в его жизни снова благополучно, но один вопрос остается неотвеченным: для чего же он все-таки прилетел на другой конец света?

Тайский вояж Михаила Гомиашвили: трейлер фильма «Хэппи Энд»

Главные роли в фильме сыграли Михаил Гомиашвили, Евгения Дмитриева, Владимир Мишуков, Чарай Муэнпрайун, Евгений Сангаджиев, Роза Хайруллина, Анастасия Сомова, Полина Пушкарук, Алина Астровская, Ампорн Панкраток и Патрида Пьекеу.

Российская премьера ленты «Хэппи Энд» состоится 16 июля 2020 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Российское подразделение Sony Pictures возглавил Антон Сиренко
(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
Русская рулетка: 70 российских фильмов 2019 года
Стартовали съемки фильма «Сенафон» от продюсеров «Хорошего мальчика»
Поиск по меткам
КомедияТрейлер
персоны
Михаил ГомиашвилиЕвгения ДмитриеваВладимир МишуковПолина ПушкарукЕвгений СангаджиевАнастасия СомоваРоза ХайруллинаЕвгений Шелякин
фильмы
Хэппи-энд

фотографии >>
Тайский вояж Михаила Гомиашвили: трейлер фильма «Хэппи Энд» фотографии
Тайский вояж Михаила Гомиашвили: трейлер фильма «Хэппи Энд» фотографии
Тайский вояж Михаила Гомиашвили: трейлер фильма «Хэппи Энд» фотографии
Тайский вояж Михаила Гомиашвили: трейлер фильма «Хэппи Энд» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Нодар Джанелидзе
Владимир Краснопольский (II)
Юлия Марченко
Владимир Разумовский
Анна Синякина
Юлия Тархова
Виктор Уральский
Алина Цибизова
Лидия Штыкан
Дани Бун
Роберт Дэви
Петер Лорре
Крис О'Доннелл
Ник Оффермэн
Элинор Паркер
Джейсон Шварцман
все родившиеся 26 июня >>

Афиша кино >>

Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен