Тайский вояж Михаила Гомиашвили: трейлер фильма «Хэппи Энд»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер отпускной комедии «Хэппи Энд
» режиссера Евгения Шелякина
(«Вечная жизнь Александра Христофорова
»).
По сюжету загадочный мужчина приходит в себя на пляже в Таиланде. Он не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался так далеко от дома. Говорит он только по-русски и отличается крайне скверным характером, однако быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес. И вроде все в его жизни снова благополучно, но один вопрос остается неотвеченным: для чего же он все-таки прилетел на другой конец света?
Главные роли в фильме сыграли Михаил Гомиашвили
, Евгения Дмитриева
, Владимир Мишуков
, Чарай Муэнпрайун
, Евгений Сангаджиев
, Роза Хайруллина
, Анастасия Сомова
, Полина Пушкарук
, Алина Астровская
, Ампорн Панкраток
и Патрида Пьекеу
.
Российская премьера ленты «Хэппи Энд
» состоится 16 июля
2020 года.
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