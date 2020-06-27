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Борису Хмельницкому исполнилось бы 80 лет

27 июня
2020 год

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27 июня 2020
Сегодня, 27 июня, исполняется 80 лет со дня рождения отечественного Робин Гуда, народного артиста России, чемпиона Москвы по бильярду, отца Дарьи Хмельницкой, композитора, популярного советского и российского актёра театра и кино Бориса Хмельницкого.

Борису Хмельницкому исполнилось бы 80 лет
фото: az.sputniknews

Борис Алексеевич родился 27 июня 1940 года в Ворошилове (ныне Уссурийск Приморского края) в семье военного и домохозяйки. Детство прошло в гарнизонах. Музыке учился в Домах офицеров. В театральное училище сначала не решился поступать из-за сильного заикания, поступил в музучилище на курс баяна. Позже всё-таки решился ехать в Москву. Во многом, по словам актёра, поддержку в поступлении оказал Вольф Мессинг, который когда-то был влюблён в его маму. Несмотря на заикание, Хмельницкого принимают в Театральное училище имени Б.В. Щукина на курс Бориса Захавы без третьего тура, которое он заканчивает в 1966-м. Ещё студентом в 1964-м его замечает Юрий Любимов и приглашает в свой театр. Уже в начале своей театральной карьеры актёр играет Ноздрёва, Воланда и Маяковского, а также в легендарном спектакле «Добрый человек из Сезуана». Благодаря Любимову излечивается от 25-летнего заикания. На время болезни Высоцкого в срочном порядке вводится в спектакль «Жизнь Галилея», где на волне эмоционального подъёма весь текст говорит без единой запинки. С Театром на Таганке Хмельницкий расстался в 1982-м.

В кино дебютировал главной ролью поэта-солдата в балладе «Кто вернётся — долюбит», вышедшей в 1966-м. Всесоюзный успех пришёл к нему в 1975-м, когда на экраны вышла картина Сергея Тарасова «Стрелы Робин Гуда», где он воплотил титульную роль. Позднее ему довелось ещё раз предстать в прославившем его образе в «Балладе о доблестном рыцаре Айвенго» всё того же Тарасова. По словам Леонида Ярмольника, «Робин Гуду повезло, что его сыграл Хмельницкий». Актёр признаётся одним из красивых мужчин советского кинематографа.

Борису Хмельницкому исполнилось бы 80 лет
фото: в образе Робин Гуда

Всего на счету мастера 67 ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал незабываемые образы в таких фильмах, как «Война и мир», «Князь Игорь», «Красная палатка», «Свидетельство о бедности», «Дикая охота короля Стаха», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Чёрный треугольник», «В поисках капитана Гранта», «Чёрная стрела», «Перехват», «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии», «Караван смерти» и «Убийство в Саншайн-Менор». Автор музыки к фильмам «На короткой волне», «Седьмое кольцо колдуньи» и спектаклям Театра на Таганке. Последней для него ролью в кино стал атаман Бородатый в «Тарасе Бульбе» Владимира Бортко.

Был женат на Марианне Вертинской. От этого брака есть дочь Дарья, которая после развода родителей с двухлетнего возраста проживала с отцом. С начала 1990-х до последнего организовывал концерты, посвящённые Владимиру Высоцкому. Борис Алексеевич Хмельницкий скончался утром 16 февраля 2008-го на 68-м году жизни от рака в своей московской квартире. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище рядом с могилой своих родителей.
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