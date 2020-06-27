Борису Хмельницкому исполнилось бы 80 лет

Сегодня, 27 июня, исполняется 80 лет со дня рождения отечественного Робин Гуда, народного артиста России, чемпиона Москвы по бильярду, отца Дарьи Хмельницкой, композитора, популярного советского и российского актёра театра и кино Бориса Хмельницкого.
Борис Алексеевич родился 27 июня 1940 года в Ворошилове (ныне Уссурийск Приморского края) в семье военного и домохозяйки. Детство прошло в гарнизонах. Музыке учился в Домах офицеров. В театральное училище сначала не решился поступать из-за сильного заикания, поступил в музучилище на курс баяна. Позже всё-таки решился ехать в Москву. Во многом, по словам актёра, поддержку в поступлении оказал Вольф Мессинг, который когда-то был влюблён в его маму. Несмотря на заикание, Хмельницкого принимают в Театральное училище имени Б.В. Щукина на курс Бориса Захавы без третьего тура, которое он заканчивает в 1966-м. Ещё студентом в 1964-м его замечает Юрий Любимов и приглашает в свой театр. Уже в начале своей театральной карьеры актёр играет Ноздрёва, Воланда и Маяковского, а также в легендарном спектакле «Добрый человек из Сезуана». Благодаря Любимову излечивается от 25-летнего заикания. На время болезни Высоцкого в срочном порядке вводится в спектакль «Жизнь Галилея», где на волне эмоционального подъёма весь текст говорит без единой запинки. С Театром на Таганке Хмельницкий расстался в 1982-м.
Был женат на Марианне Вертинской. От этого брака есть дочь Дарья, которая после развода родителей с двухлетнего возраста проживала с отцом. С начала 1990-х до последнего организовывал концерты, посвящённые Владимиру Высоцкому. Борис Алексеевич Хмельницкий скончался утром 16 февраля 2008-го на 68-м году жизни от рака в своей московской квартире. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище рядом с могилой своих родителей.
обсуждение >>