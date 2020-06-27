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«Крепкий орешек» наоборот: Брюс Уиллис станет злодеем

27 июня
2020 год

Новости кино >>
27 июня 2020
Брюс Уиллис получил главную роль в остросюжетном боевике «Реактор» (Reactor), уверяет THR.

«Крепкий орешек» наоборот: Брюс Уиллис станет злодеем
фото: nerdreactor.com

Лента, чьи съёмки стартуют этим летом, была представлена на международном Каннском кинорынке, проходящем в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Режиссёрское кресло фильма займёт Джаред Кон, написавший сценарий совместно Кэмом Кэнноном и Стивеном Сайрусом. Продюсерская команда состоит из Дэнни Рота, Кори Ларджа и Джонни Месснера.

Уиллису на сей раз досталась не традиционная роль спасителя человечества. Ему предстоит воплотить злодея — лидера банды наемников, захватившей атомную электростанцию, чьи сотрудники теперь у них в заложниках. Противостоять преступникам будет бывший военный.
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