«Крепкий орешек» наоборот: Брюс Уиллис станет злодеем

Брюс Уиллис
получил главную роль в остросюжетном боевике «Реактор
» (Reactor), уверяет THR
.
Лента, чьи съёмки стартуют этим летом, была представлена на международном Каннском кинорынке, проходящем в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Режиссёрское кресло фильма займёт Джаред Кон
, написавший сценарий совместно Кэмом Кэнноном
и Стивеном Сайрусом
. Продюсерская команда состоит из Дэнни Рота
, Кори Ларджа
и Джонни Месснера
.
Уиллису на сей раз досталась не традиционная роль спасителя человечества. Ему предстоит воплотить злодея — лидера банды наемников, захватившей атомную электростанцию, чьи сотрудники теперь у них в заложниках. Противостоять преступникам будет бывший военный.
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