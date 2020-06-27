Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«У нас таких людей нет»: трейлер фильма о травле представителей ЛГБТ в Чечне

27 июня
2020 год

Новости кино >>
27 июня 2020
Кино-Театр.Ру представляет трейлер документального проекта «Добро пожаловать в Чечню» режиссера Дэвида ФрэнсаКак пережить чуму»).


Фильм описывает суровую действительность событий анти-ЛГБТ кампании, бушующей в одной из российских республик. Картина повествует о судьбах ЛГБТ-активистов, подвергающих себя чудовищному риску для того, чтобы спасти жертв целенаправленной травли и жестоких пыток в Чечне.

В картине участвуют мужчины и женщины нетрадиционной ориентации, отчаянно нуждающиеся в поддержке, и их истории рассказываются искренне и смело. Для того, чтобы сохранить анонимность героев фильма, сбежавших из страны ради выживания, Франс переозвучил их голоса и использовал псевдонимы. Также он применил революционную технологию цифрового «дублирования лица», которая никогда прежде не использовалась в съемках документальных фильмов.

«У нас таких людей нет»: трейлер фильма о травле представителей ЛГБТ в Чечне

«Когда я покинул их сообщество в последний раз, осознавая, что я никогда не смогу вернуться, как только обнародую съемки их трудов, я зарыдал от чувства признательности за то, что они делают, - вспоминает режиссер. - И за предоставленную ими возможность увидеть своими глазами эту без преувеличения героическую смелость, построенную на бескорыстности, человечности и квир-идентичности».

Для того, чтобы погрузить зрителя в жуткие будни активистов, Дэвид Фрэнс использовал «патризанский» стиль съемки. В республике, в которой быть геем или трансгендером подобно ужасному преступлению, представители ЛГБТ-сообщества живут крайне скрытно, находясь в постоянном страхе, под угрозой заключения.

«У нас таких людей нет»: трейлер фильма о травле представителей ЛГБТ в Чечне

«Мы выбрали туристическую камеру Sony для рядового потребителя, и немного потрепали ее, до такого состояния, как должна выглядеть обычная туристическая камера, - рассказывает Дэвид. - Мы наклеили на нее скотч, закрыли все лампочки, чтобы никто не видел мерцающих огней на ней, и бродили по стране, походя на туристов. Кроме того, мы оставили камеры в нескольких убежищах, чтобы люди могли снимать сами себя. Для чрезвычайно опасных съемок мы использовали GoPro и телефоны - около 8% фильма снято на телефон».

Мировая премьера ленты состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2020 году, где она получила спецприз жюри за монтаж. Фильм также участвовал в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля и был награжден призом зрительских симпатий. Помимо этого проект Фрэнса удостоился Teddy Activist Award и награды организации Amnesty International.

Онлайн-премьера документального фильма «Добро пожаловать в Чечню» состоится на HBO 30 июня.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Свинья, безумие, Чечня: чем запомнился Берлинале-2020
Поиск по меткам
Неигровое/Документальное киноТрейлер
персоны
Дэвид Фрэнс
фильмы
Добро пожаловать в Чечню

фотографии >>
«У нас таких людей нет»: трейлер фильма о травле представителей ЛГБТ в Чечне фотографии
«У нас таких людей нет»: трейлер фильма о травле представителей ЛГБТ в Чечне фотографии
«У нас таких людей нет»: трейлер фильма о травле представителей ЛГБТ в Чечне фотографии
«У нас таких людей нет»: трейлер фильма о травле представителей ЛГБТ в Чечне фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Айбарчин Бакирова
Ростислав Бершауэр
Инна Выходцева
Дмитрий Жулин
Семён Морозов
Аркадий Пышняк
Павел Сердюк (II)
Борис Хмельницкий
Павел Южаков-Харланчук
Изабель Аджани
Эд Вествик
Кристиан Кейн
Сэм Клафлин
Богуслав Линда
Тоби Магвайр
Лоран Терзиефф
все родившиеся 27 июня >>

Афиша кино >>

Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен