«У нас таких людей нет»: трейлер фильма о травле представителей ЛГБТ в Чечне

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер документального проекта «Добро пожаловать в Чечню
» режиссера Дэвида Фрэнса
(«Как пережить чуму
»).
Фильм описывает суровую действительность событий анти-ЛГБТ кампании, бушующей в одной из российских республик. Картина повествует о судьбах ЛГБТ-активистов, подвергающих себя чудовищному риску для того, чтобы спасти жертв целенаправленной травли и жестоких пыток в Чечне.
В картине участвуют мужчины и женщины нетрадиционной ориентации, отчаянно нуждающиеся в поддержке, и их истории рассказываются искренне и смело. Для того, чтобы сохранить анонимность героев фильма, сбежавших из страны ради выживания, Франс переозвучил их голоса и использовал псевдонимы. Также он применил революционную технологию цифрового «дублирования лица», которая никогда прежде не использовалась в съемках документальных фильмов.
«Когда я покинул их сообщество в последний раз, осознавая, что я никогда не смогу вернуться, как только обнародую съемки их трудов, я зарыдал от чувства признательности за то, что они делают
, - вспоминает режиссер. - И за предоставленную ими возможность увидеть своими глазами эту без преувеличения героическую смелость, построенную на бескорыстности, человечности и квир-идентичности
».
Для того, чтобы погрузить зрителя в жуткие будни активистов, Дэвид Фрэнс использовал «патризанский» стиль съемки. В республике, в которой быть геем или трансгендером подобно ужасному преступлению, представители ЛГБТ-сообщества живут крайне скрытно, находясь в постоянном страхе, под угрозой заключения.
«Мы выбрали туристическую камеру Sony для рядового потребителя, и немного потрепали ее, до такого состояния, как должна выглядеть обычная туристическая камера
, - рассказывает Дэвид. - Мы наклеили на нее скотч, закрыли все лампочки, чтобы никто не видел мерцающих огней на ней, и бродили по стране, походя на туристов. Кроме того, мы оставили камеры в нескольких убежищах, чтобы люди могли снимать сами себя. Для чрезвычайно опасных съемок мы использовали GoPro и телефоны - около 8% фильма снято на телефон
».
Мировая премьера ленты состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2020 году, где она получила спецприз жюри за монтаж. Фильм также участвовал в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля и был награжден призом зрительских симпатий. Помимо этого проект Фрэнса удостоился Teddy Activist Award и награды организации Amnesty International.
Онлайн-премьера документального фильма «Добро пожаловать в Чечню
» состоится на HBO 30 июня
.
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