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Марго Робби возглавит пираток Карибского моря

27 июня
2020 год

Новости кино >>
27 июня 2020
Марго Робби сыграет главную роль в новом диснеевском фильме, чьё действие развернётся во вселенной «Пиратов Карибского моря», а в центре сюжета окажутся женские персонажи.

Согласно Variety, над сценарием для пока безымянной ленты корпит Кристина Ходсон, с которой Робби создала кинокомикс «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», также сосредоточенный на женщинах. Картина обойдётся без капитана Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа.

Марго Робби возглавит пираток Карибского моря
фото: ew.com

Ранее сообщалось, что сценарист «Чернобыля» Крэйг Мазин займётся перезапуском францшизы вместе с её постоянным сценаристом Тедом Эллиоттом. Продюсером обеих картин выступит создатель «Пиратов» Джерри Брукхаймер.

«Пираты Карибского моря» – одна из самых успешных франшиз, всего в ней было пять фильмов. Первый – «Проклятие Чёрной жемчужины» – вышел в 2003 году и при бюджете 140 млн долларов собрал более 650 млн. Последняя часть серии «Мертвецы не рассказывают сказки» вышла в прокат в 2017-м и собрал почти 800 млн долларов.
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Джерри БрукхаймерДжонни ДеппКрэйг МазинМарго РоббиТед Эллиотт
фильмы
Пираты Карибского моряПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиПираты Карибского моря: На краю светаПираты Карибского моря: На странных берегахПираты Карибского моря: Сундук мертвецаХищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

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