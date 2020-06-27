Марго Робби возглавит пираток Карибского моря

Марго Робби
сыграет главную роль в новом диснеевском фильме, чьё действие развернётся во вселенной «Пиратов Карибского моря
», а в центре сюжета окажутся женские персонажи.
Согласно Variety
, над сценарием для пока безымянной ленты корпит Кристина Ходсон
, с которой Робби создала кинокомикс «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
», также сосредоточенный на женщинах. Картина обойдётся без капитана Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа
.
Ранее сообщалось
, что сценарист «Чернобыля
» Крэйг Мазин
займётся перезапуском францшизы вместе с её постоянным сценаристом Тедом Эллиоттом
. Продюсером обеих картин выступит создатель «Пиратов» Джерри Брукхаймер
.
«Пираты Карибского моря» – одна из самых успешных франшиз, всего в ней было пять фильмов. Первый – «Проклятие Чёрной жемчужины
» – вышел в 2003 году и при бюджете 140 млн долларов собрал более 650 млн. Последняя часть серии «Мертвецы не рассказывают сказки
» вышла в прокат в 2017-м и собрал почти 800 млн долларов.
обсуждение >>